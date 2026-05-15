Dvostruko prognanstvo: Osamdesettrogodišnja Palestinka ponovo prolazi kroz Nakbu u Jeninu Nismo očekivali da će nam se ovo dogoditi drugi put. Mislili smo da je Nakba završila, ali doživjeli smo novu Nakbu, rekla je Rahma Hammad za Anadolu

Palestinka Rahma Abdul Razzaq Hammad (83) nikada nije mislila da će dva puta u životu doživjeti Nakbu.



Prvi put kao dijete, kada su je izraelske snage protjerale iz sela al-Sindiyana kod Haife 1948. godine, i ponovo 78 godina kasnije, kada je pobjegla iz svog doma u izbjegličkom kampu Jenin kako bi izbjegla izraelsku vojnu ofanzivu.

Iz male sobe u gradu Zababdeh, jugoistočno od Jenina, gdje je pronašla privremeno utočište, Hammad se prisjetila dva puta raseljavanja koja su razdvojena cijelim životom, ali povezana strahom, gubitkom i rasipanjem porodice.

Hammad je za Anadolu, povodom 78. godišnjice palestinske Nakbe, kazala da njen život izgleda kao "krug ponovljenog raseljavanja". Počeo je u al-Sindiyani i, kako kaže, još uvijek nije završen, jer palestinske porodice i dalje bivaju raseljene iz izbjegličkog kampa Jenin.

Izraelska vojska nastavila je ofanzivu na sjevernoj Zapadnoj obali od 21. januara 2025. godine, počevši iz izbjegličkog kampa Jenin, a kasnije se proširila na kampove Tulkarem i Nur Shams, pri čemu je uništeno stotine kuća i raseljeno više od 50.000 Palestinaca.

"Nakba", arapska riječ za "katastrofu", termin je koji Palestinci koriste za dan kada je Izrael proglašen na većem dijelu njihove zemlje 15. maja 1948. godine, nakon što su cionističke milicije počinile masakre i protjerale ljude iz njihovih domova.

Palestinci svake godine 15. maja obilježavaju Nakbu marševima, događajima i izložbama na palestinskim teritorijama i širom svijeta, tražeći svoja prava, uključujući pravo na povratak za milione izbjeglica.

Al-Sindiyana - početak egzila

Hammad kaže da njena porodica potiče iz al-Sindiyane, sela kod Haife, iz kojeg su protjerani tokom Nakbe 1948. godine, kada je ona imala najviše pet godina.

Prisjetila se prvog raseljavanja, kada je porodica pješke napustila selo u strahu i haosu, krećući se između sela i područja sve dok nisu stigli u izbjeglički kamp Jenin.

Kaže da su se nakon toga selili s mjesta na mjesto prije nego što su se smjestili u šatorima u području Janzour južno od Jenina, dok su palestinske porodice bile rasute po različitim mjestima izbjeglištva.

Decenijama kasnije, njeno selo je i dalje bilo živo u njenom sjećanju. Nakon rata 1967. godine, prvi put je mogla posjetiti svoje selo nakon raseljavanja.

"Poslije 1967. godine mogli smo ući i posjetiti selo. Kada sam izašla iz auta, ubrala sam tri lista biljke arum sa zemlje. U tom trenutku imala sam osjećaj kao da držim cijelo selo u rukama", rekla je.

Ali posjeta je brzo završila, kaže, nakon što ih je izraelski vojnik prisilio da odu.

"Rekli smo mu: 'Ovo je naše selo i došli smo da ga vidimo nakon mnogo godina', ali nas je natjerao da bacimo listove i odemo", rekla je.

- Izbjeglički kamp Jenin privremena zamjena za domovinu -

Nakon godina seljenja, Hammad i njena porodica nastanili su se u izbjegličkom kampu Jenin, gdje je izgradila dom i živjela blizu djece i unučadi. Kamp je počela doživljavati kao privremenu zamjenu za domovinu nakon gubitka svog prvobitnog sela.

"Mnogo smo se trudili da izgradimo svoje živote u kampu. Izgradili smo domove i živjeli s djecom i unučadima i mislili smo da smo se konačno stabilizovali", rekla je.

Ali ta stabilnost je završila kada je Izrael pokrenuo vojnu operaciju u kampu Jenin u januaru 2025. godine, što je izazvalo masovna raseljavanja i velika razaranja infrastrukture i domova, dodala je.

"Nismo očekivali da će nam se ovo dogoditi drugi put. Mislili smo da je Nakba završila, ali doživjeli smo novu Nakbu", rekla je.

Hammad je opisala prve dane operacije kao najteže, rekavši da su porodice bile prisiljene bježati više puta dok su iznad njih odjekivali granatiranje, dronovi i avioni.

"Nosili smo djecu dok su spavala i napuštali kuću. Neki ljudi su spavali u automobilima, a drugi kod rodbine", rekla je.

"Vojska, avioni i pucnjava plašili su djecu. Kada djeca čuju zvuk granatiranja, u panici su", dodala je.

Nova Nakba

Hammad sada živi sama u maloj sobi u smještaju namijenjenom raseljenim iz kampa Jenin. Njeni sinovi i kćerke rasuti su po različitim područjima otkako su morali napustiti domove.

"Imam osam sinova i četiri kćerke i svako živi na drugom mjestu, nakon što smo svi bili zajedno u kampu", rekla je.

Raseljavanje porodice ponovo je probudilo sjećanja na 1948. godinu, kada su palestinske porodice izgubile kontakt jedne s drugima tokom bijega, kaže ona.

"Tokom prve Nakbe, naša porodica i rodbina bili su rasuti. Danas su i moja djeca i unučad rasuti", rekla je.

Hammad kaže da ono što se dešava u kampu Jenin predstavlja nastavak palestinske Nakbe koja traje decenijama.

Stanovnici kampa godinama su gradili svoje živote i stabilnost, samo da bi sve izgubili u nekoliko mjeseci, kaže ona.

"Naše posljednje utočište bio je izbjeglički kamp Jenin. Toliko smo se trudili da tamo izgradimo živote", rekla je.

I pored godina i teških uslova raseljavanja, kaže da i dalje sanja povratak u svoj dom u kampu, kao i u svoje selo al-Sindiyana.

"Želimo se vratiti u kamp, popraviti ga i obnoviti, i da se svi vrate svojim porodicama i voljenima", rekla je.



​​​​​​​"Kamp nam je drag, ali naši korijeni su u al-Sindiyani. Nadamo se da će nam Bog omogućiti da se jednog dana vratimo na zemlju naših predaka."

"Vjerovali smo da naša djeca i unučad neće doživjeti ono što smo mi doživjeli, ali izgleda da Nakba traje do danas", zaključila je Hammad.

Okupirana Zapadna obala, uključujući Istočni Jerusalem, svjedoči eskalaciji izraelskih vojnih operacija, uključujući racije, hapšenja, pucnjave i pretjeranu upotrebu sile, uz rastuće napade na Palestince i njihovu imovinu.

Od oktobra 2023. godine, napadi izraelske vojske i doseljenika ubili su 1.155 Palestinaca, ranili oko 11.750 i doveli do hapšenja skoro 22.000 ljudi, prema zvaničnim palestinskim podacima.