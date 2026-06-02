Dvojica pilota poginula u padu vojnog aviona na Tajvanu

Islam Uddin
02. juni 2026.•Ažuriranje: 02. juni 2026.
Dva pilota tajvanskog ratnog zrakoplovstva poginula su u utorak nakon što se trenažni avion srušio tokom trenažne misije u zračnoj bazi Gangshan na jugu Tajvana, prema službenom saopćenju.
Avion T-34 izvodio je simulirani trenažni let s otkazivanjem motora kada se srušio blizu sjevernog kraja piste, rekao je tajvanski lider William Lai Ching-te u saopćenju objavljenom na Facebooku.
Vlasti su saopštile da je osnovana posebna radna grupa za istragu uzroka nesreće.
U međuvremenu, Lai je izrazio saučešće zbog smrti, nazvavši incident "iznenadnom tragedijom" i zahvalivši pilotima na njihovoj službi i žrtvi.