Žrtve su se dogodile tokom napada "pobunjeničkih bandi" koje su ciljale položaje Snaga unutrašnje sigurnosti duž ose Tal Hadid, izvještavaju lokalni mediji

Dvojica naoružanih napadača ubijena, 16 povrijeđeno u neuspjelom napadu na sirijske sigurnosne položaje u Suwaydi Žrtve su se dogodile tokom napada "pobunjeničkih bandi" koje su ciljale položaje Snaga unutrašnje sigurnosti duž ose Tal Hadid, izvještavaju lokalni mediji

Dvojica naoružanih napadača su ubijena, a 16 je povrijeđeno u petak tokom neuspjelog napada na položaje sirijskih Snaga unutrašnje sigurnosti u južnoj provinciji Suwayda, prema državnoj televiziji Alikhbariah TV.

Pozivajući se na lokalni izvor, televizija je saopštila da su žrtve nastupile kada su "pobunjeničke bande" napale položaje Snaga unutrašnje sigurnosti duž ose Tal Hadid u zapadnoj Suwaydi.

Ranije je televizija izvijestila da su naoružane grupe otvorile vatru iz teških mitraljeza.

Nisu odmah prijavljene žrtve među snagama sigurnosti.

Napad se događa usred stalnih sigurnosnih tenzija u dijelovima Suwayde, gdje su naoružane grupe posljednjih mjeseci više puta ciljale sigurnosne kontrolne punktove i patrole.

Primirje je na snazi ​​u provinciji od jula 2025. godine nakon sukoba između beduinskih plemena i druzijskih boraca u kojima su stotine ljudi poginule ili povrijeđene.

Međutim, naoružane grupe povezane s Hikmatom al-Hijrijem, vođom Druza u Suwaydi, više puta su kršile primirje ciljajući sigurnosne položaje, dok sirijska vlada tvrdi da je i dalje posvećena sporazumu i da nastavlja olakšavati evakuaciju civila i isporuku humanitarne pomoći.

Od pada režima Bashara al-Assada 8. decembra 2024. godine, sirijska vlada nastoji obnoviti sigurnost širom zemlje, rekavši da neće tolerirati naoružane grupe koje žele širiti nestabilnost i da ostaje posvećena ponovnom uspostavljanju državne vlasti širom zemlje.