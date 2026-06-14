Pomorci bili dio posade kontejnerskog broda MSC Francesca koji su iranske vlasti zaplijenile krajem aprila

Dvojica hrvatskih pomoraca vraćena kući nakon zapljene broda u Hormuškom moreuzu Pomorci bili dio posade kontejnerskog broda MSC Francesca koji su iranske vlasti zaplijenile krajem aprila

Dvojica hrvatskih pomoraca, članovi posade kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je krajem aprila zaplijenjen u Hormuškom moreuzu, vratila su se u Hrvatsku nakon višesedmične neizvjesnosti, saopćio je u nedjelju Sindikat pomoraca Hrvatske.

Njihov povratak organizovalo je Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske, koje je od početka incidenta pratilo razvoj situacije i održavalo kontakte s nadležnim službama.

Iz Sindikata pomoraca Hrvatske istakli su da je slučaj MSC Francesca još jednom ukazao na izazove i sigurnosne rizike s kojima se pomorci suočavaju na međunarodnim plovnim rutama, posebno u područjima pojačanih geopolitičkih tenzija.

Dvojica hrvatskih državljana nalazila su se među članovima posade broda MSC Francesca, koji je Iran zaplijenio tokom prolaska kroz Hormuški moreuz.

Prema navodima Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), brodovi MSC Francesca, pod zastavom Paname, i Epaminondas, pod zastavom Liberije, zaplijenjeni su zbog navodnog plovljenja bez potrebnih dozvola i manipulacije navigacijskim sistemima.

Teheran je pooštrio kontrolu i uveo ograničenja za brodove koji prolaze Hormuškim moreuzom nakon američkih i izraelskih zračnih napada na Iran u februaru, što je dovelo do gotovo potpunog zastoja pomorskog saobraćaja kroz jedan od najvažnijih svjetskih plovnih puteva.