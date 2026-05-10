Dvojica aktivista flote pomoći za Gazu puštena na slobodu

Izrael je u nedjelju oslobodio dvojicu aktivista flote „Global Sumud“, koja je plovila prema Gazi, Brazilca Thiaga de Avilu i španskog aktivistu palestinskog porijekla Saifa Abukesheka, te ih deportovao nakon njihovog produženog pritvora, prenosi Anadolu.

Njihovo oslobađanje uslijedilo je „nakon što je istraga protiv njih završena“, saopštilo je izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Njihov pritvor prethodno je dva puta produžavan od strane izraelskog pravosuđa.

Flota „Global Sumud“ napadnuta je 30. aprila u blizini grčkog ostrva Krit, oko 600 nautičkih milja od svog odredišta, enklave Gaze koja je razorena blokadom.

Prvi brodovi flote, koji su prevozili humanitarnu pomoć, isplovili su iz Barcelone 12. aprila, dok je glavna flota krenula sa italijanskog ostrva Sicilija 26. aprila, s ciljem probijanja višegodišnje izraelske blokade Gaze.

Izrael je nametnuo osakaćujuću blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona ljudi na rubu gladi.

Izraelska vojska pokrenula je brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, ubivši više od 72.000 ljudi, ranivši preko 172.000 i uzrokujući masovna razaranja širom opsjednute teritorije.