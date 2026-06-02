Tužioci kažu da snimci nadzornih kamera izgleda prikazuju osumnjičene kako blokiraju vrata vozila prije smrtonosnog požara

Dvoje uhapšenih u Italiji zbog smrti četvorice pakistanskih radnika pronađenih u zapaljenom vozilu Tužioci kažu da snimci nadzornih kamera izgleda prikazuju osumnjičene kako blokiraju vrata vozila prije smrtonosnog požara

Dvojica pakistanskih državljana uhapšena su u utorak u Italiji zbog sumnje da su ubila četvoricu pakistanskih poljoprivrednih radnika čija su tijela pronađena u zapaljenom vozilu u južnoj regiji Kalabrija, izvijestila je televizija TG24.

Tužilac iz Castrovillarija Alessandro D'Alessio rekao je da su dvojica muškaraca "ozbiljno osumnjičena za višestruko i teško ubistvo".

Žrtve su pronađene u ponedjeljak u zapaljenom minivanu u Amendolari, u provinciji Cosenza.

Tužioci su rekli da su hapšenja uslijedila nakon istrage koja je uključivala pregled snimaka nadzornih kamera sa benzinske pumpe gdje je vozilo otkriveno.

Osumnjičeni su privedeni nakon ispitivanja u policijskoj stanici u Cosenzi.

Istražitelji su rekli da snimci sa nadzornih kamera stanice navodno prikazuju dvije osobe u blizini vozila prije izbijanja požara.

Prema riječima tužilaca, video prikazuje osumnjičene kako blokiraju vrata vozila izvana, bacaju predmet ili supstancu na njega i napuštaju mjesto događaja nakon što se pojavio plamen.

Vlasti su uhapsile osumnjičene u gradu Villapiana nakon što su pregledale snimak i provele daljnju istragu.

Istraga je u toku i ima za cilj utvrđivanje svih okolnosti slučaja i svih dodatnih odgovornosti, rekao je D'Alessio.