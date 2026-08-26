Avion je udario u kablove u blizini brane Campliccioli prije nego što se zapalio, prema vatrogascima

Dvoje poginulih u padu malog aviona na sjeveru Italije Avion je udario u kablove u blizini brane Campliccioli prije nego što se zapalio, prema vatrogascima

Dvije osobe su poginule u srijedu kada se mali avion srušio u sjevernoj italijanskoj regiji Pijemont, objavio je italijanski informativni portal TG24, prenosi Anadolu.

Nesreća se dogodila oko 11.30 sati po lokalnom vremenu u Antroni Schieranco u blizini brane Campliccioli.

Dvoje putnika, identificirani kao 64-godišnji inženjer iz Premena i njegov 63-godišnji prijatelj iz područja Milana, poginuli su na licu mjesta, prema izvještaju.

Letelica je izgledala kao autožiro, vrsta helikoptera u kojem motor osigurava potisak naprijed dok se rotor okreće autorotacijom.

Vatrogasci su rekli da je avion udario u kablove koji pripadaju žičari Enel koja opslužuje branu prije nego što se zapalio.

Vatrogasci su poslani na mjesto događaja, uz podršku helikoptera Drago za operacije spašavanja i gašenja požara.

Svjedoci u obližnjem selu Antrona izjavili su da su vidjeli letjelicu u plamenu, opisujući je kao "vatrenu loptu".