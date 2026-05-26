Dvoje poginulih u izraelskom napadu na medicinski centar u južnom Libanu Novi napad dolazi u trenutku kada Izrael nastavlja svakodnevno kršenje primirja postignutog uz posredovanje SAD-a

Dvije osobe, uključujući i bolničara, poginule su, dok su druge povrijeđene u utorak u izraelskom zračnom napadu čija je meta bio medicinski centar za hitnu pomoć u južnom Libanu, što predstavlja novo kršenje prekida vatre, objavili su libanski mediji, prenosi Anadolu.

Borbeni avioni pogodili su centar Islamskog udruženja izviđača „Risala“ u gradu Srifa, uzrokujući ljudske žrtve, javila je državna novinska agencija NNA.

Najmanje 116 bolničara i zdravstvenih radnika ubijeno je, a stotine ih je povrijeđeno u izraelskim napadima u Libanu od početka marta, podaci su libanskog Ministarstva zdravstva.

U međuvremenu, izraelske snage su napredovale u selo Zawtar al-Sharqiya, sjeverno od rijeke Litani u južnom Libanu, usred prijavljenih sukoba s Hezbollahom.

Lokalni izvor rekao je za Anadolu da je izraelska jedinica ušla u Zawtar al-Sharqiya u okrugu Nabatieh nakon intenzivnih zračnih napada i artiljerijskog granatiranja tokom proteklih sati.

Kao odgovor na to, Hezbollah je izdao niz saopštenja u kojima tvrdi da su njegovi borci gađali grupe izraelskih vojnih vozila i vojnika u selu i oko njega koristeći rakete, artiljerijske granate i eksplozivne dronove.

Libanski mediji također su izvijestili o intenzivnim izraelskim zračnim aktivnostima iznad nekoliko južnih područja, uključujući Ghazieh, Qanaarit i Haret Saida, uporedo sa zračnim napadima i artiljerijskim granatiranjem više sela. Granatiranje bijelim fosforom također je prijavljeno na periferiji Shebae.

Napadi su uslijedili nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu zaprijetio da će intenzivirati napade na Hezbollah zbog napada dronovima koje ova grupa izvodi protiv izraelskih snaga.

Od 2. marta, Izrael provodi proširenu ofanzivu na Liban, u kojoj je ubijeno blizu 3.200 ljudi, povrijeđeno više od 9.600, dok je preko 1,6 miliona ljudi raseljeno, pokazuju zvanični podaci.

Izraelska vojska nastavila je sa svakodnevnim napadima uprkos prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD-a, koji je stupio na snagu 17. aprila, a kasnije je produžen do početka jula.