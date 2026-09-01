Izraelski avioni bombardovali su područje Katibe, zapadno od grada Gaze

Dvoje Palestinaca ubijeno u novim izraelskim napadima u Gazi Izraelski avioni bombardovali su područje Katibe, zapadno od grada Gaze

Najmanje dvoje Palestinaca je ubijeno, a ima i ranjenih u novim izraelskim napadima u Pojasu Gaze u utorak, usljed kontinuiranog kršenja prekida vatre, rekli su medicinski izvori, javlja Anadolu.

Medicinski izvor je rekao da su izraelski avioni bombardovali područje Katibe, zapadno od grada Gaze, ubivši jednu osobu i ranivši nekoliko.

Prema izvještaju Anadolu, glasne eksplozije su se čule širom područja tokom napada.

U centralnoj Gazi, palestinska djevojčica je ubijena izraelskom napadu u Deir Al-Balahu, objavila je bolnica Al-Aksa, bez navođenja više detalja.

Napadi su se dogodili uprkos pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa 17. augusta Izraelu da zaustavi napade na Gazu.

Od stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre prošlog oktobra, Izrael je ubio više od 1.320 Palestinaca i ranio više od 4.385 drugih, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.