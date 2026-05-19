Dvije osobe povrijeđene u izraelskom napadu dronom u južnom Libanu Izraelski napadi prijavljeni su u nekoliko područja širom južnog Libana

Dvije osobe su ranjene u izraelskom napadu dronom u južnom Libanu u utorak, u najnovijem kršenju primirja, objavili su libanski mediji, prenosi Anadolu.

Meta napada je bilo vozilo parkirano u blizini zgrade općine Harouf, pri čemu su povrijeđeni član općinskog vijeća i civil, javila je državna novinska agencija NNA.

Ranjene osobe su se pripremale podijeliti hljeb stanovnicima grada kada je došlo do napada, saopćila je agencija.

Izraelski ratni avioni izveli su zračne napade na grad al-Shihabiya u Tiru i Rihan Heights u području Jezzine. Artiljerijsko granatiranje prijavljeno je i u naselju Al-Arid u gradu Dibbin u okrugu Marjayoun, saopštila je NNA.

Još uvijek nema dostupnih informacija o žrtvama.

U ranim jutarnjim satima, izraelski avioni ispalili su dvije rakete na lokaciju u području al-Maashouq, blizu Univerziteta al-Wahda na periferiji Tira, i granatirali nekoliko kuća u području al-Qalaa između gradova Harouf i Doueir.

Napadi su se dogodili uprkos prekidu vatre kojem je posredovao SAD, a koji je proglašen 17. aprila, a kasnije produžen do početka jula.

Od 2. marta, u izraelskim napadima na Liban ubijeno je skoro 3.000 ljudi, povrijeđeno više od 9.000 i raseljeno više od 1,6 miliona, što je oko petina stanovništva zemlje, prema libanskim zvaničnicima.