Dvije osobe poginule u sudaru vozova u Zapadnoj Javi u Indoneziji

Sudar međugradskog i prigradskog voza desio se u Bekasiju

Najmanje dvije osobe poginule su u sudaru vozova u indonezijskoj pokrajini Zapadna Java u ponedjeljak.

Nesreća se dogodila kasno u ponedjeljak kada su se sudarili međugradski i prigradski voz u Bekasi, javlja Kompas TV.

Franoto Wibowo, menadžer za odnose s javnošću u državnoj željezničkoj kompaniji Indonesian Railway Corporation Daop 1 Jakarta, rekao je da su dvije žrtve preminule u bolnici, ali nije precizirao u kojem su vozu bile.

Nije naveo ni potvrđen broj povrijeđenih, iako su raniji izvještaji ukazivali na više stradalih.

Prema navodima indonezijskog medija Tempo, evakuacija je bila u toku, a volonteri i pripadnici sigurnosnog osoblja stanice prenosili su povrijeđene putnike na nosilima.