List navodi da je ove godine samoubistvo izvršilo i najmanje devet bivših vojnika nakon završetka službe, uz upozorenja na porast slučajeva od početka rata u Gazi

Dvije izraelske vojnikinje izvršile samoubistvo, ove godine sebi život oduzelo najmanje 16 aktivnih pripadnika vojske List navodi da je ove godine samoubistvo izvršilo i najmanje devet bivših vojnika nakon završetka službe, uz upozorenja na porast slučajeva od početka rata u Gazi

ISTANBUL (AA) - Dvije izraelske vojnikinje izvršile su samoubistvo u protekla dva dana, čime je broj aktivnih pripadnika izraelske vojske koji su ove godine oduzeli sebi život porastao na najmanje 16, objavio je u srijedu izraelski list "Haaretz".

Prema navodima lista, jedna vojnikinja iz bataljona Bardelas preminula je u utorak nakon što je pronađena povrijeđena u vojnoj bazi na jugu Izraela. Druga, koja je obavljala povjerljive dužnosti u Upravi vojne obavještajne službe, preminula je dva dana ranije u bazi Glilot, u blizini Ramat HaSharona, sjeverno od Tel Aviva.

"Haaretz" navodi i da je najmanje devet bivših vojnika, koji su učestvovali u ratu u Gazi kao pripadnici redovnog ili rezervnog sastava, ove godine izvršilo samoubistvo nakon završetka aktivne službe.

List ističe da podaci ukazuju na porast broja samoubistava u izraelskoj vojsci od početka rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine.

Prije početka rata, izraelska vojska je tokom prethodne decenije bilježila prosječno 12 samoubistava godišnje među aktivnim vojnicima. Od 7. oktobra do kraja 2023. godine zabilježeno je sedam takvih slučajeva, dok je broj porastao na 21 u 2024. i 22 u 2025. godini, što predstavlja najveći godišnji broj u posljednjih 15 godina, prema vojnim podacima koje prenosi "Haaretz".

List navodi da je izraelska vojska u više slučajeva utvrdila direktnu povezanost između učešća u ratu i samoubistava, uključujući rezerviste kojima je nakon službe u ili oko Gaze dijagnosticiran posttraumatski stresni poremećaj (PTSP).

Izrael od oktobra 2023. godine vodi vojnu ofanzivu u Pojasu Gaze. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, u napadima je do sada ubijeno više od 73.000 Palestinaca, a ranjeno više od 174.000, većinom žena i djece.

Iako je primirje stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine, palestinske vlasti navode da su izraelski napadi nastavljeni, pri čemu je od tada poginulo najmanje 1.207, a ranjeno 3.914 Palestinaca.