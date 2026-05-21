Dva osumnjičena kineska špijuna privedena u Njemačkoj zbog visokotehnološke špijunaže Tužioci tvrde da se par predstavljao kao prevodioci ili zaposleni u automobilskoj industriji kako bi prikupili osjetljive podatke iz oblasti zrakoplovnog inženjerstva, računarstva i vještačke inteligencije

Njemačke vlasti su u četvrtak saopćile da su pritvorile dva osumnjičena kineska špijuna optužena za visokotehnološku špijunažu s potencijalnom vojnom primjenom, javlja Anadolu.

Tužioci su identificirali osumnjičene kao Xuejun C. i Hua S., koji su uhapšeni u srijedu u Minhenu nakon zajedničke istrage policije i njemačke obavještajne agencije BfV.

U saopćenju, Savezno tužilaštvo je navelo da je Savezni sud pravde naredio da se dvojica njemačkih državljana zadrže u pritvoru nakon što su sudije pregledale početne dokaze i utvrdile dovoljne osnove za pritvor.

Tužioci tvrde da je bračni par aktivno radio za kinesku obavještajnu službu, špijunirajući "visokotehnološke kapacitete s potencijalnom vojnom primjenom" i prosljeđujući osjetljive tehničke informacije kineskim vlastima i kompanijama povezanim sa sektorom odbrane.

Istražitelji su rekli da su imali kontakte sa naučnicima na njemačkim univerzitetima i istraživačkim institucijama, uključujući profesore vazduhoplovnog inženjerstva, računarstva i vještačke inteligencije, te da su im se ponekad obraćali pod lažnim izgovorima, predstavljajući se kao prevodioci ili zaposlenici proizvođača automobila.

Neki naučnici su pozvani da održe predavanja uz dogovor da će održati plaćena predavanja civilnoj publici. Umjesto toga, prema tužiocima, predavanja su održana predstavnicima kineskih državnih odbrambenih kompanija.