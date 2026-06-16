Dva malezijska vojnika poginula tokom vježbe bacanja granate

Riyaz Khaliq Khaliq
16. juni 2026.•Ažuriranje: 16. juni 2026.
Najmanje dva vojnika poginula su tokom vježbe bacanja granate u Maleziji, saopćila je vojska u utorak.
Vježba je održana u kampu Hobart u Gurunu, u sjeverozapadnoj saveznoj državi Kedah, izvijestio je "Free Malaysia Today".
Naređena je istraga o incidentu.
Preminuli su identificirani kao kaplar Norazmi Abu Bakar i vojnik Siti Khadijah Sungip, koji su zadobili teške povrede i hitno prevezeni u bolnicu "Sultan Abdul Halim" u Sungai Petani na liječenje, ali je potvrđeno da su preminuli tokom transporta.