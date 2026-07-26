Pakistan i Katar intenzivirali posredovanje između Washingtona i Teherana nakon dvosedmične kampanje američkih napada

Drugu noć zaredom bez američkih udara na Iran, pojačani diplomatski napori za deeskalaciju Pakistan i Katar intenzivirali posredovanje između Washingtona i Teherana nakon dvosedmične kampanje američkih napada

Iran je drugu noć zaredom prošao bez prijavljenih američkih zračnih udara nakon gotovo dvije sedmice intenzivnog bombardovanja, dok Pakistan i Katar intenziviraju diplomatske napore s ciljem smanjenja napetosti između Washingtona i Teherana.

Prema praćenju događaja koje je provela Anadolu, tokom noći na nedjelju u Iranu nisu zabilježene eksplozije niti izvještaji o novim zračnim napadima, nakon što je i prethodna noć protekla bez američkih udara.

Pauza je uslijedila nakon dvosedmične kampanje tokom koje su, prema navodima Centralne komande američke vojske (CENTCOM), gađani vojna infrastruktura, obalni nadzorni sistemi, postrojenja za projektile i bespilotne letjelice, pomorski kapaciteti te logistički objekti.

Najnoviji zastoj u vojnim operacijama dolazi u trenutku kada su Pakistan i Katar pojačali razmjenu poruka između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nakon što su obje strane dostavile odgovore na zajednički prijedlog za okončanje višemjesečnog sukoba, rekli su pakistanski zvanični izvori za Anadolu.

Iransko Ministarstvo zdravstva saopćilo je u četvrtak da je u posljednjem valu američkih napada poginulo 57 osoba, dok je 629 ranjeno.

Prema izvorima upoznatim s pregovorima, Islamabad i Doha ranije ove sedmice predložili su zajedničku formulu za deeskalaciju, pozivajući obje strane da se, kao prvi korak ka nastavku pregovora, vrate na pozicije koje su zauzimale prije 9. jula.

Teheran je potvrdio da je primio prijedloge posrednika i da ih razmatra, naglasivši da ostaje privržen diplomatskom rješenju uprkos nastavku razmjene vatre.

SAD i Iran su u junu, uz posredovanje Katara i Pakistana, potpisali memorandum o razumijevanju koji je uključivao prekid vatre i otvaranje puta ka pregovorima o trajnom sporazumu, ali je američki predsjednik Donald Trump 8. jula proglasio prekid vatre okončanim nakon nove vojne eskalacije.

Washington zahtijeva da Teheran obustavi napade na trgovačke brodove i garantuje slobodu plovidbe kroz Hormuški moreuz, dok Iran insistira da se tranzit tim strateškim plovnim putem odvija prema mehanizmu pod njegovom kontrolom.

Američki portal "Axios" objavio je u subotu, pozivajući se na neimenovane izvore, da je predsjednik Trump naredio američkoj vojsci da ne izvodi nove napade na Iran, čime je okončana gotovo dvosedmična svakodnevna kampanja zračnih udara.