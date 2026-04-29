Druga najveća grupa u Evropskom parlamentu traži suspenziju sporazuma s Izraelom

Druga najveća politička grupa u Evropskom parlamentu u srijedu je održala protest pozivajući na suspenziju sporazuma o partnerstvu EU - Izrael, javlja Anadolu.

Okupljeni u zgradi Evropskog parlamenta u Briselu, zastupnici Progresivnog saveza socijalista i demokrata (S&D) držali su transparente na kojima je pisalo "Odmah suspendujte Sporazum o pridruživanju EU-Izrael!", pozivajući institucije EU na snažnije djelovanje zbog dešavanja na Bliskom istoku.

Grupa je saopćila da Evropsko vijeće "mora suspendovati sporazum o pridruživanju EU - Izrael!"

Grupa je podijelila fotografiju s protesta na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, pozivajući na dodatne mjere.

"Hitne sankcije nasilnim doseljenicima na Zapadnoj obali. Stvaranje palestinske države mora biti nepokolebljivi prioritet EU, počevši od rekonstrukcije Gaze. Izrael mora zaustaviti vojne operacije u Libanu", pisalo je u opisu fotografije.

Sporazum o pridruživanju između EU i Izraela, koji je na snazi ​​od 2000. godine, postavlja okvir za politički dijalog, trgovinu i saradnju između EU i Izraela.

Pitanja poput genocidnog rata Izraela u Gazi i nasilnog i ilegalnog otimanja zemlje od strane okupatora na Zapadnoj obali navela su mnoge u bloku da se zapitaju zašto bi Izrael trebao dobiti povlašteni tretman.