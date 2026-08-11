Dronom napadnut rezervoar goriva u rafineriji u Zaviji, peti napad od nedjelje Požar stavljen pod kontrolu, snabdijevanje gorivom nije ugroženo, saopćila Nacionalna naftna korporacija

Dronom je u utorak napadnut rezervoar goriva u Rafineriji nafte Zavija na zapadu Libije, što je peti napad na ovaj kompleks od nedjelje, saopćila je Nacionalna naftna korporacija.

Kompanija je navela da je dron s eksplozivom pogodio krov rezervoara za dizel gorivo broj 4/4, probio ga i izazvao požar koji su ekipe za vanredne situacije i sigurnost brzo stavile pod kontrolu.

U najnovijem napadu meta je bila rafinerija nakon što je ponovo pokrenula rad nakon ranijih napada, navodi se u saopćenju.

Četvrti napad dogodio se u utorak rano ujutro, kada je dron pogodio rezervoar za dizel gorivo broj 2/4, pri čemu je izbio požar koji su ekipe za vanredne situacije stavile pod kontrolu prije nego što se proširio na obližnje rezervoare.

Prema navodima Nacionalne naftne korporacije, u oba napada nije bilo žrtava.

Kompanija je saopćila da snabdijevanje gorivom nije bilo ugroženo te da se isporuke benzinskim stanicama nastavljaju prema rasporedu i u uobičajenim dnevnim količinama.

Dodala je da su rezerve goriva također ostale nepromijenjene i pozvala građane da ne stvaraju gužve na benzinskim stanicama, naglašavajući da neće biti promjena u snabdijevanju gorivom.

Naftna postrojenja u Zaviji, udaljenoj oko 40 kilometara zapadno od Tripolija, posljednjih dana su više puta bila meta napada usljed sukoba između naoružanih grupa na tom području.

Prošle sedmice sukobi između naoružanih grupa u Zaviji proširili su se na obližnji grad Surman, pri čemu je bilo poginulih i povrijeđenih, a došlo je i do bijega zatvorenika iz zatvora.

Libija je i dalje podijeljena između Vlade nacionalnog jedinstva sa sjedištem u Tripoliju, koju predvodi Abdul Hamid Dbeibeh, i suparničke administracije koju je imenovao Zastupnički dom, a na čelu joj je Osama Hammad u Bengaziju.

Misija podrške Ujedinjenih nacija u Libiji nastoji riješiti političke sporove koji su odgodili dugo očekivane nacionalne izbore, za koje se Libijci nadaju da će pomoći okončanju višegodišnjih političkih podjela i oružanog sukoba nakon svrgavanja dugogodišnjeg vladara Muammara Gaddafija 2011. godine.