Dron udario u stambenu zgradu u Rumuniji blizu ukrajinske granice, povrijeđene dvije osobe

Aysu Biçer
29 Maj 2026•Ažuriranje: 29 Maj 2026
Dron je pao na stambenu zgradu u jugoistočnom rumunskom gradu Galaći, blizu granice s Ukrajinom, uslijed čega su povrijeđene dvije osobe, a došlo je i do požara, saopćile su vlasti u petak, javlja Anadolu.
Generalni inspektorat za vanredne situacije Rumunije saopćio je u objavi na Facebooku da je dron udario u stambenu zgradu na 10. spratu i da je oko 70 ljudi evakuisano.
"Tokom noći između 28. i 29. maja, Ruska Federacija je nastavila napade dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, u blizini riječne granice s Rumunijom", saopćilo je rumunsko Ministarstvo vanjskih poslova.
Ministarstvo je navelo da je dron praćen radarom prije nego što se srušio na stambenu zgradu.
"Dron je ušao u rumunski zračni prostor, praćen radarom do južnog dijela grada Galaći i srušio se na krov stambene zgrade, a nakon udara uslijedio je požar", navodi se u saopćenju.
Rumunija je objavila da su njene zračne snage reagovale nakon što su dronovi otkriveni u blizini njenog zračnog prostora, dodajući da su na mjesto događaja poslane hitne službe, policija i obavještajne službe.
Vlasti su izdale upozorenja o vanrednim situacijama stanovnicima obližnjih okruga Tulcea i Braila.
"Situacija je dinamična i vratit ćemo se s informacijama i službenim podacima čim postanu dostupni", saopćilo je ministarstvo.