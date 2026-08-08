Iz rafinerije tvrde da je dron probio rezervoar netretirane nafte, uzrokujući curenje goriva

Dron udario u rezervoar u libijskoj rafineriji Zawiya, nema prijavljenih povreda Iz rafinerije tvrde da je dron probio rezervoar netretirane nafte, uzrokujući curenje goriva

Dron je udario u rezervoar goriva u libijskoj rafineriji nafte Zawiya u sjeveroistočnom dijelu zemlje rano u subotu, uzrokujući curenje, ali nije bilo povrijeđenih ili požara, saopćeno je iz rafinerije, javlja Anadolu.

U saopćenju, kompanija Zawiya Oil Refining Co. navodi da je dron udario u zid rezervoara netretirane nafte oko 3.45 sati po lokalnom vremenu, stvorivši dvije rupe i uzrokujući curenje nafte iz rezervoara.

Kompanija je saopćila da je osoblje obuzdalo incident i zaustavilo curenje, dodajući da nije izbio požar i da niko nije povrijeđen.

Iz rafinerije su izrazili zabrinutost zbog prisustva vojne opreme u svojim prostorijama, upozoravajući da ona predstavlja ozbiljan rizik za živote, imovinu i okolnu okolinu.

Pozvali su sve strane da drže rafineriju i njene objekte podalje od sukoba i oružanih aktivnosti, naglašavajući strateški značaj i osjetljivost njenog poslovanja.

U utorak je, prema lokalnim izvještajima i vlastima, nekoliko ljudi poginulo i povrijeđeno u sukobima između naoružanih grupa u zapadnolibijskim gradovima Surman i Zawiya, usred izvještaja o bijegu iz zatvora.

Kompanija za preradu nafte Zawiya je pozvala i zaposlenike u nesigurnim područjima da se ne javljaju na posao zbog sukoba, proglasivši utorak neradnim danom za zaposlenike.

Zawiya je posljednjih mjeseci svjedočila nekoliko rundi oružanih sukoba u kojima su ljudi poginuli i povrijeđeni, a oštećeni su i vitalni objekti.

Grad ima strateški i ekonomski značaj zbog svog obalnog položaja i rafinerije nafte i drugih energetskih postrojenja. Svaka sigurnosna napetost tamo utiče na kretanje transporta, kao i na opskrbu gorivom i energijom.

Libija ostaje podijeljena između dvije rivalske vlade: međunarodno priznate Vlade nacionalnog jedinstva, na čelu s Dbeibehom i sa sjedištem u Tripoliju, koja upravlja zapadnom Libijom, i vlade koju je imenovao Predstavnički dom početkom 2022. godine, a trenutno je na čelu s Osamom Hammadom i sa sjedištem u Bengaziju, koja upravlja istokom i većim dijelom juga.

Godinama je Misija podrške UN-a u Libiji nastojala posredovati u postizanju političkog rješenja koje bi dovelo do izbora, za koje se mnogi Libijci nadaju da će okončati političke podjele i oružani sukob koji traju od svrgavanja Muamera Gadafija 2011. godine.