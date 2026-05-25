Dramatičan potez pred izbore: Saveznici Netanyahua traže zabranu arapske partije U toku su i napori da se južni ogranak Islamskog pokreta označi kao teroristička organizacija, objavio je Kanal 13

Saveznici izraelskog premijera Benjamina Netanyahua primjenjuju političke i pravne strategije kako bi zabranili stranci Ujedinjena arapska lista, poznatoj kao Ra'am, učešće na sljedećim izborima za Knesset, objavili su lokalni mediji u nedjelju, javlja Anadolu.

Izraelski Kanal 13 objavio je da se napori odvijaju uz diskusije o potencijalnom označavanju južnog ogranka Islamskog pokreta kao terorističke organizacije.

Navedeno je da su se diskusije među Netanyahuovim saveznicima fokusirale na sprovođenje mjera protiv Islamskog pokreta, koji se smatra matičnim pokretom Ra'am, zbog navoda da je prebacivao donacije u Gazu tokom rata koji je u toku.

Izvještaj, pozivajući se na dva neimenovana izvora bliska Netanyahuu, navodi da bi taj potez zahtijevao zakonodavstvo u Knessetu, zajedno s procjenama izraelskih sigurnosnih agencija, posebno domaće sigurnosne službe Shin Bet.

Prema izvještaju, do sada nije određen datum za sljedeće izbore u Izraelu, iako su razgovori dio širih političkih priprema prije glasanja.

Nije bilo neposrednih komentara iz Netanyahuovog ureda ili stranke Ra'am.

Predvođena Mansourom Abbasom, stranka Ra'am postala je prva arapska stranka koja se pridružila izraelskoj vladajućoj koaliciji 2021. godine pod vladom Naftalija Bennetta i Yaira Lapida, što je izazvalo široku debatu unutar Izraela i među arapskim zajednicama.

Stranka trenutno ima pet mjesta u Knessetu.

Izraelski politički diskurs doživljava sve veći pritisak na arapske stranke i pokrete od početka rata u Gazi, a desničarske grupe više puta optužuju neke arapske frakcije da "podržavaju terorizam" zbog njihovih stavova o ratu i humanitarnim aktivnostima vezanim za Gazu.

Trenutni mandat Knesseta završava se u oktobru, iako su zastupnici u srijedu odobrili preliminarno glasanje o raspuštanju parlamenta, što bi potencijalno moglo otvoriti put prijevremenim izborima ako zakon prođe tri dodatna čitanja.

Izraelska vojska je pokrenula brutalne napade na Gazu u oktobru 2023. godine, ubivši više od 72.000 ljudi, ranivši više od 172.000 i uzrokujući masovna razaranja širom opkoljene teritorije.