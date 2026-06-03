Oslobođena dva taoca, nema izvještaja o povrijeđenima dok policijski pregovarači ostaju u kontaktu sa barikadiranim osumnjičenim

Drama u Kaliforniji: Muškarac se zabarikadirao u zgradi nakon dojave o bombi i uzeo taoce Oslobođena dva taoca, nema izvještaja o povrijeđenima dok policijski pregovarači ostaju u kontaktu sa barikadiranim osumnjičenim

Muškarac se u utorak zabarikadirao unutar zgrade u Kaliforniji, uzevši nepoznat broj ljudi za taoce nakon što je policija primila dojavu o bombi.

Nekoliko ljudi nalazilo se unutar zgrade u centru Bakersfielda kada su policajci intervenisali, izjavila je portparolka policije Sally Selby, kako prenosi NBC News. Pregovarači za krizne situacije radili su na osiguravanju mirnog rješenja.

Policija je saopštila da je drugi talac oslobođen malo nakon 21 sat (srijeda, 04:00 GMT), nakon što je ranije tokom večeri oslobođen još jedan talac.

Nema izvještaja o povrijeđenima, a Tim za krizne pregovore Policijske uprave Bakersfield ostaje u kontaktu s osumnjičenim, rekla je Selby.

Ranije je policijski narednik Eric Celedon izjavio da su lokalni i FBI pregovarači osigurali oslobađanje najmanje jednog taoca i da se činilo da su preostali taoci „dobrog zdravlja“.

Oko 23 sata, portparol policije je izjavio da je FBI preuzeo kontrolu nad operacijama SWAT-a.

Vlasti su prvobitno identifikovale lokaciju kao „zgradu Chase banke“, ali je portparol Chase banke rekao da je ekspozitura banke bila prazna i da nije bila uključena u incident. U zgradi se nalaze i drugi uredi.

Policija je intervenisala oko 13 sati nakon dojava o bombi u zgradi u bloku 1500 u 17. ulici.

Nakon što su policajci uspostavili sigurnosni kordon, neki od stanara su uspjeli da se evakuišu. Vlasti su takođe raščistile okolno područje i zatvorile obližnje puteve.