Drama na pisti u Delhiju: Avion za Cirih naglo prekinuo polijetanje, ima povrijeđenih Proglašena je vanredna situacija na aerodromu u Delhiju, putnici sigurno evakuisani, kažu zvaničnici

Šest putnika je povrijeđeno nakon što je avion Swiss Airlinesa za Cirih prekinuo polijetanje na Međunarodnom aerodromu "Indira Gandhi" u New Delhiju rano u nedjelju, rekli su zvaničnici, javlja Anadolu.

Aerodrom u Delhiju saopćio je da je proglašena vanredna situacija za let LX 147 Swiss International Airlinesa.

"Svi propisani sigurnosni protokoli su odmah izvršeni, a putnici su sigurno evakuisani. Rad aerodroma ostao je nepromijenjen", navodi se u saopćenju.

Lokalni emiter NDTV objavio je da je šest putnika povrijeđeno i primljeno u bolnicu.

U saopćenju Swiss Airlinesa navodi se da je u avionu bilo 228 putnika i četiri bebe, a ubrzo nakon polijetanja došlo je do "problema" sa jednim od motora.

"Posada je odbila polijetanje i, nakon procjene situacije, odlučila je iz predostrožnosti evakuisati avion", navodi se, dodajući da šest putnika trenutno prima medicinsku pomoć i da posada nije povrijeđena.

Aakarsh Gupta, osoba koja je rekla da je bila u avionu, napisao je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da se iznenada začuo "masivan zvuk sličan eksploziji" i da su "u roku od nekoliko sekundi piloti snažno zakočili na pisti". Dodao je da se motor zapalio i da su svi u avionu evakuisani.