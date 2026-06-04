ncident se dogodio na aerodromu u Frankfurtu prije ukrcavanja putnika na let za Los Angeles, a okolnosti nesreće se istražuju

Drama na aerodromu u Frankfurtu: Dreamliner Lufthanse pao na nos, povrijeđeni zaposlenici ncident se dogodio na aerodromu u Frankfurtu prije ukrcavanja putnika na let za Los Angeles, a okolnosti nesreće se istražuju

Nekoliko zaposlenika Lufthanse povrijeđeno je u nesreći u kojoj je učestvovao avion Lufthanse na aerodromu u Frankfurtu, objavili su mediji u četvrtak, javlja Anadolu.

Lufthansa je potvrdila da se "incident" dogodio na aerodromu u Frankfurtu oko 12.45 sati po lokalnom vremenu.

U nesreći je učestvovao Boeing 787-9 Dreamliner.

Njemačka novinska agencija (dpa) citirala je neimenovanog glasnogovornika koji je rekao: "Prednji stajni trap aviona neočekivano se uvukao dok je letjelica bila parkirana."

Avion je bio na letu LH450 i trebao je poletjeti za Los Angeles.

"U vrijeme incidenta, članovi posade i osoblje na zemlji bili su u avionu. Putnici se još nisu ukrcali", rekao je glasnogovornik Lufthanse.

"Nekoliko zaposlenika je povrijeđeno i trenutno primaju medicinsku pomoć."

Tačne okolnosti se trenutno istražuju u saradnji s nadležnim vlastima. Tehničari i pomoćno osoblje su na licu mjesta.

Slike na društvenim mrežama prikazuju Dreamliner kako leži na trupu odmah pored izlaza, s velikim brojem hitnih službi na mjestu događaja.

Video koji kruži internetom prikazuje kako nos aviona naglo pada prema dolje. Točkovi nosnog stajnog trapa se savijaju naprijed, dva zakrilca na nosnom stajnom trapu kao da se slome, a motori izgledaju blizu tla.

Prema vlastitim izjavama, Lufthansa je formirala tim za upravljanje krizama i rekla da će izdati saopćenje.

Boeing 787-9 je bio u redovnom saobraćaju tek od sredine januara 2026. godine.