– Broj potvrđenih slučajeva popeo se na više od 1.400 od izbijanja epidemije 15. maja

DR Kongo bilježi više od 400 smrtnih slučajeva od ebole dok broj novih slučajeva raste – Broj potvrđenih slučajeva popeo se na više od 1.400 od izbijanja epidemije 15. maja

Broj poginulih u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na iznad 400 nakon što je u posljednja 24 sata zabilježeno skoro 40 novih smrtnih slučajeva, navodi se u četvrtak u ažuriranom izvještaju Ministarstva zdravstva o situaciji, prenosi Anadolu.

Broj potvrđenih slučajeva popeo se na 1.406, uključujući 438 smrtnih slučajeva sa stopom smrtnosti od 31,2 posto otkad je proglašena epidemija 15. maja.

Epidemija je koncentrisana u 34 zdravstvene zone u provincijama Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu.

Ministarstvo je saopštilo da je sada pogođena i 24. zdravstvena zona poznata kao Lolwa u provinciji Ituri, koja je epicentar trenutne epidemije.

Najmanje 192 osobe su se oporavile, dok je 609 pacijenata i dalje u izolaciji ili na hospitalizaciji.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je da bi prijavljena smrtnost u Kongu vjerovatno mogla biti potcijenjena, jer su mnogi smrtni slučajevi koji su se dogodili prije proglašenja epidemije još uvijek pod istragom.

Zdravstvene vlasti su navele nesigurnost, kretanje stanovništva, otpor zajednice i pritisak na zdravstvene ustanove među faktorima koji ugrožavaju odgovor na Bundibugyo soj ebole.

Dvije osobe, uključujući jednog policajca, ubijene su u utorak, a centar za liječenje je spaljen kada je izbilo nasilje oko tijela muškarca za kojeg se vjeruje da je preminuo od ebole u Ituriju.

Incident u zdravstvenoj zoni Nia-Nia u teritoriji Mambasa dogodio se nakon što je dio ljudi odbio predati posmrtne ostatke osobe za koju se sumnja da je preminula od ebole timovima zaduženim za dostojanstvene i sigurne pokope, prenose lokalni mediji.

Predsjednik Konga Felix Tshisekedi objavio je ranije ove sedmice plan za odgovor na ebolu vrijedan 319 miliona dolara.

U međuvremenu, donatori i partneri obećali su 910 miliona dolara za podršku odgovoru na ebolu u Kongu i Ugandi, gdje je potvrđeno 20 slučajeva, podaci su Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti.