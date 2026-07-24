Prema izvještajima, 82 od 125 država članica suda podržale su Khanovu smjenu tokom tajnog glasanja održanog u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku

Države članice Međunarodnog krivičnog suda smijenile glavnog tužioca Karima Khana Prema izvještajima, 82 od 125 država članica suda podržale su Khanovu smjenu tokom tajnog glasanja održanog u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku

Države članice Međunarodnog krivičnog suda (ICC) u petak su izglasale smjenu glavnog tužioca Karima Khana zbog optužbi za seksualno nedolično ponašanje, prenose mediji.

Prema izvještajima, 82 od 125 država članica suda podržale su Khanovu smjenu tokom tajnog glasanja održanog u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku. On je prvi glavni tužilac smijenjen s dužnosti u historiji ICC-a.

Khan, 56-godišnji britanski advokat, optužen je za nedolično ponašanje prema jednoj zaposlenici. On je dosljedno negirao bilo kakvu krivicu, dok su njegovi advokati disciplinski postupak opisali kao nezakonit, proceduralno nepravedan i bez dokaza.

Glasanju je prethodila istraga i preporuka izvršnog biroa upravnog tijela ICC-a da Khan bude smijenjen, nakon što je zaključeno da je imao neprimjeren seksualni odnos s mlađom zaposlenicom.

Khan je u junu bio suspendiran s dužnosti dok je disciplinski postupak trajao, a u njegovom odsustvu rad tužilaštva vodili su zamjenici tužioca.

Njegova smjena neće poništiti postojeće istrage niti naloge za hapšenje ICC-a, koji se mogu povući ili izmijeniti isključivo odlukom sudija. Očekuje se da države članice započnu proces izbora njegovog nasljednika.

U maju 2024. godine, Khanov ured zatražio je izdavanje naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, tadašnjeg ministra odbrane Yoava Gallanta i lidera Hamasa zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti povezanih s ratom u Gazi.

ICC je kasnije izdao naloge za hapšenje Netanyahua, Gallanta i vojnog komandanta Hamasa Mohammeda Deifa. Taj potez izazvao je oštre osude Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, što je kulminiralo američkim sankcijama usmjerenim na više zvaničnika ICC-a, uključujući Khana.