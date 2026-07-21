Dopunjavanje američkih aviona na aerodromu Ben Gurion moglo bi uzrokovati otkazivanje 5.000 avionskih karata dnevno

Tarek Chouiref
21. juli 2026.•Ažuriranje: 21. juli 2026.
Raspoređivanje dodatnih američkih aviona za dopunjavanje gorivom na izraelskom Međunarodnom aerodromu Ben Gurion moglo bi uzrokovati otkazivanje oko 5.000 avionskih karata dnevno, izvijestio je u ponedjeljak izraelski Kanal 12.
Emiter je rekao da je procjena predstavljena tokom rasprava o planiranju za vanredne situacije na aerodromu, gdje su zvaničnici upozorili na operativne i finansijske gubitke koji proizlaze iz dodjele dodatnog parking prostora za američke vojne avione za dopunjavanje gorivom.
Izvještaj dolazi u trenutku kada Washington proširuje vojno raspoređivanje u regiji usred eskalacije tenzija s Iranom.
U nedjelju je izraelski javni emiter KAN izvijestio da su Sjedinjene Države obavijestile Izrael o planovima da intenziviraju napade na Iran u narednim danima.
KAN je također saopćio da je Washington nedavno Izraelu isporučio dodatnu vojnu opremu i municiju kako bi podržao američke ratne avione, dodajući da je više od 10 američkih aviona za dopunu goriva stiglo iz Evrope i zračne baze Al Udeid u Kataru.
Odvojeno, web stranica Walla, pozivajući se na neimenovani izvor iz izraelskih zračnih snaga, izvijestila je da američka vojska planira rasporediti oko 100 aviona za dopunu goriva u izraelskim vojnim bazama i aerodromu Ramon na jugu Izraela ako se njene operacije protiv Irana prošire.
Izvor je rekao da je dodatnih 14 američkih aviona za dopunu goriva već stiglo u Izrael tokom vikenda.
SAD je posljednjih dana eskalirao napade na Iran, a Iran uzvraća udarima usmjerenim na objekte i baze za koje tvrdi da ih koristi američka vojska u nekoliko zemalja regije.
Razmjena vatre između SAD-a i Irana događa se uprkos memorandumu o razumijevanju koji su potpisali u junu, uz posredovanje Pakistana, kako bi okončali rat i postigli trajni mirovni sporazum.