Izraelski Kanal 12 kaže da procjene planiranja za vanredne situacije upozoravaju na operativne i finansijske gubitke jer se više prostora dodjeljuje za američke vojne avione

Dopunjavanje američkih aviona na aerodromu Ben Gurion moglo bi uzrokovati otkazivanje 5.000 avionskih karata dnevno Izraelski Kanal 12 kaže da procjene planiranja za vanredne situacije upozoravaju na operativne i finansijske gubitke jer se više prostora dodjeljuje za američke vojne avione

Raspoređivanje dodatnih američkih aviona za dopunjavanje gorivom na izraelskom Međunarodnom aerodromu Ben Gurion moglo bi uzrokovati otkazivanje oko 5.000 avionskih karata dnevno, izvijestio je u ponedjeljak izraelski Kanal 12.

Emiter je rekao da je procjena predstavljena tokom rasprava o planiranju za vanredne situacije na aerodromu, gdje su zvaničnici upozorili na operativne i finansijske gubitke koji proizlaze iz dodjele dodatnog parking prostora za američke vojne avione za dopunjavanje gorivom.

Izvještaj dolazi u trenutku kada Washington proširuje vojno raspoređivanje u regiji usred eskalacije tenzija s Iranom.

U nedjelju je izraelski javni emiter KAN izvijestio da su Sjedinjene Države obavijestile Izrael o planovima da intenziviraju napade na Iran u narednim danima.

KAN je također saopćio da je Washington nedavno Izraelu isporučio dodatnu vojnu opremu i municiju kako bi podržao američke ratne avione, dodajući da je više od 10 američkih aviona za dopunu goriva stiglo iz Evrope i zračne baze Al Udeid u Kataru.

Odvojeno, web stranica Walla, pozivajući se na neimenovani izvor iz izraelskih zračnih snaga, izvijestila je da američka vojska planira rasporediti oko 100 aviona za dopunu goriva u izraelskim vojnim bazama i aerodromu Ramon na jugu Izraela ako se njene operacije protiv Irana prošire.

Izvor je rekao da je dodatnih 14 američkih aviona za dopunu goriva već stiglo u Izrael tokom vikenda.

SAD je posljednjih dana eskalirao napade na Iran, a Iran uzvraća udarima usmjerenim na objekte i baze za koje tvrdi da ih koristi američka vojska u nekoliko zemalja regije.

Razmjena vatre između SAD-a i Irana događa se uprkos memorandumu o razumijevanju koji su potpisali u junu, uz posredovanje Pakistana, kako bi okončali rat i postigli trajni mirovni sporazum.