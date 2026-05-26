Ruska Državna duma podržala zakon o zabrani deportacije stranih boraca koji su služili u ruskim oružanim snagama

Donji dom ruskog parlamenta podržao zakon o zabrani deportacije stranih vojnika Ruska Državna duma podržala zakon o zabrani deportacije stranih boraca koji su služili u ruskim oružanim snagama

Donji dom ruskog parlamenta, Državna duma, u utorak je u drugom čitanju odobrio zakon koji je podržala vlada, a kojim bi se zabranila deportacija stranih državljana koji su učestvovali u borbenim operacijama kao dio ruskih oružanih snaga.

Prema nacrtu zakona objavljenom na web stranici Dume, nove odredbe bi se primjenjivale na strane državljane i osobe bez državljanstva koje su služile po ugovoru i učestvovale u borbenim operacijama u okviru ruskih oružanih snaga ili drugih ruskih vojnih formacija.

Prema odobrenom zakonu, takve osobe ne bi mogle biti deportovane iz Rusije, a vlastima bi također bilo zabranjeno da im odbiju privremene dozvole boravka, dozvole boravka ili radne dozvole, kao i da ponište takve dokumente.

Prijedlog zakona dalje kaže da se sve prethodno izdate odluke donesene od 24. februara 2022. godine, uključujući naloge za deportaciju, smanjenje dozvoljenih perioda boravka, odbijanje izdavanja dokumenata o boravištu ili radu i poništavanje takvog statusa, ne bi provodile u odnosu na strane državljane koji su služili po ugovoru u ruskoj vojsci.

Ove odluke bi se smatrale ništavnim prema zakonu.

Ako je usvoji Vijeće Federacije i predsjednik potpiše kao zakon, mjera bi stupila na snagu 10 dana nakon službenog objavljivanja.