Humanitarna kampanja za obnovu šume Fontainebleau prikupila je stotine hiljada eura za sadnju otpornijih stabala, dok je više od 2.200 hektara već uništeno u vatri

Dok požar i dalje bjesni: Za spas "zelenih pluća" Pariza prikupljeno gotovo 400.000 eura Humanitarna kampanja za obnovu šume Fontainebleau prikupila je stotine hiljada eura za sadnju otpornijih stabala, dok je više od 2.200 hektara već uništeno u vatri

Dok se gotovo 800 vatrogasaca i dalje bori s velikim požarom u šumi Fontainebleau, jednoj od najpoznatijih prirodnih oaza u blizini Pariza, građani su u okviru akcije za obnovu prikupili oko 400.000 eura, javlja Anadolu.



Novac će biti iskorišten za sadnju novih, otpornijih vrsta drveća na područjima uništenim vatrom.



Požar, koji je izbio 12. jula u šumi Fontainebleau, koja se nalazi 60 kilometara od Pariza, još uvijek nije ugašen.

Prema podacima na web stranici Francuske fondacije Heritage, do sada je prikupljeno oko 400.000 eura u okviru kampanje "Spasimo šumu Fontainebleau".

Kampanja, koju podržava 3.385 ljudi, ima za cilj prikupiti dva miliona eura.

Prema saopćenju Fondacije Heritage, cilj ove kampanje je sadnja novih, otpornijih vrsta drveća na mjesto izgorjelih stabala.

Šuma Fontainebleau, poznata kao "zelena pluća" glavnog grada, doživljava treći najveći požar na sjeveru Francuske u posljednjih 20 godina.

U požaru koji je izbio prošle sedmice, 2.200 hektara zemlje pretvoreno je u pepeo, a približno 800 vatrogasaca nastavlja s naporima da ugase požar.

Izvještava se da je od početka godine 32.000 hektara zemlje uništeno u požarima širom Francuske, a 59 osoba je privedeno zbog sumnje da su izazvale šumske požare.