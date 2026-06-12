Pobjeda reprezentacije događa se paralelno sa široko rasprostranjenim protestima širom Mexico Cityja na dan otvaranja Svjetskog prvenstva

Dok je Meksiko slavio pobjedu, ulice glavnog grada preplavili protesti i hapšenja Pobjeda reprezentacije događa se paralelno sa široko rasprostranjenim protestima širom Mexico Cityja na dan otvaranja Svjetskog prvenstva

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine počelo je u Meksiku u četvrtak pobjedom meksičke reprezentacije nad Južnoafričkom Republikom, dok su hiljade demonstranata izašle na ulice Mexico Cityja, jednog od gradova domaćina turnira, kako bi osudili neaktivnost vlade i kontinuiranu krizu nestalih osoba u zemlji, javlja Anadolu.

Počevši od sedam sati ujutro po lokalnom vremenu, nekoliko sati prije otvaranja globalnog fudbalskog turnira čiji su domaćini Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada, demonstranti iz raznih društvenih pokreta okupili su se na lokacijama širom Mexico Cityja kako bi protestovali protiv nasilja u zemlji i kritikovali saveznu vladu.

Demonstranti su predstavljali niz uzroka dok se pažnja svijeta okretala prema Meksiku zbog početka Svjetskog prvenstva.

Nacionalni koordinator prosvjetnih radnika, sindikat nastavnika koji se smatra jednom od najvećih radničkih grupa u zemlji, okupirao je glavne saobraćajnice u južnom Mexico Cityju koje povezuju ostatak glavnog grada sa stadionom Azteca, gdje je odigrana prva utakmica turnira.

Nastavnici su putovali u glavni grad iz cijele zemlje kako bi zahtijevali da vlada ukine penzijske reforme iz 2007. godine koje su zamijenile prethodni državni penzijski sistem zasnovan na godinama radnog staža individualnom shemom doprinosa vezanom za finansijska tržišta.

Nastavnici su zahtijevali da se trenutni sistem - koji se oslanja na ulaganje finansijskih doprinosa radnika u raznolik niz finansijskih vrijednosnih papira, što rezultira niskim penzijama - ukine kako bi se zaštitila egzistencija penzionisanih profesora.

- Navodno prekršena obećanja -

Prema riječima nastavnika, meksička predsjednica Claudia Sheinbaum obećala je tokom kampanje 2024. godine da će ukinuti sistem i vratiti stari penzijski poredak.

Profesor Alejandro Gutierrez, jedan od organizatora marša, rekao je za Anadolu: "Naprotiv, ono što je ona uradila jeste da se sastala sa poslovnim liderima i finansijskim interesima koji kontrolišu administratore penzionih fondova, poznate u Meksiku kao Afores.

"Isti ti fondovi su se obogatili na račun novca koji su doprinijeli radnici javnog sektora, a strani kapital sada kontroliše imovinu ekvivalentnu skoro 20 posto BDP-a zemlje."

U prosjeku, ukupna penzija koju zarađuju penzionisani radnici iznosi manje od 400 dolara (oko 345 eura) mjesečno, dok minimalna plata u Meksiku iznosi 530 dolara (oko 458 eura).

"U tom smislu", nastavio je Gutierrez, "Svjetsko prvenstvo služi kao platforma da se svijetu pokaže nivo nezadovoljstva koji postoji u Meksiku. Ali ovo nije samo o specifičnoj situaciji s kojom se suočavaju nastavnici. Postoje i druge mobilizacije i druge društvene grupe koje izlaze na ulice, zahtijevajući rješenja za probleme koje predsjednik, koji tvrdi da je blizak narodu, nije uspio riješiti."

Elisa Portillo, nastavnica muzike u Mexico Cityju, pridružila se u četvrtak maršu nastavnika i razgovarala s Anadolu o potrebi demonstracija na početku Svjetskog prvenstva.

"Sram me je kako je predsjednica prekršila predizborna obećanja data nastavnicima i majkama koje traže svoje nestale voljene", požalila se Portillo.

"Došla je na vlast dijelom zahvaljujući podršci ovih pokreta, a kada je preuzela dužnost, okrenula im je leđa. Sada čak sugerira da ove pokrete finansiraju sumnjivi desničarski interesi."

"Sve se ovo radi kako bi se udovoljilo Sjedinjenim Američkim Državama i FIFA-i", svjetskoj fudbalskoj organizaciji koja organizuje Svjetsko prvenstvo, dodala je. Sheinbaum narušava njenu podršku naroda "u zamjenu za mjesec dana aplauza stranaca."

- Kriza nestanaka -

Na drugoj strani grada, duž avenije Reforma u blizini spomenika Anđeo nezavisnosti, grupe majki koje traže nestale rođake okupile su se kako bi zahtijevale pravdu za krizu nestanaka koja je akumulirala više od 130.000 slučajeva širom zemlje.

U razgovoru za Anadolu, Maricela Reyes, aktivistica i humanitarna radnica u skloništu za migrante u Mexico Cityju, objasnila je zašto su demonstracije tokom Svjetskog prvenstva neophodne.

"Problem nestanaka u Meksiku postao je nešto što država želi ušutkati", rekla je.

"Napori organizacija i rodbine nestalih osoba nametnuli su ovo pitanje na javni dnevni red uprkos godinama pritužbi. Meksičke vlasti nemaju ni jasnu strategiju za brojanje koliko je ljudi nestalo u zemlji. Osim toga, postoji malo interesa za dokumentiranje koliko je migranata nestalo dok su prelazili Meksiko."

Prema grupama posvećenim podršci žrtvama i proučavanju prisilnih nestanaka, u Meksiku svakog sata nestane više od jedne osobe.

Iako se mnogi od ovih slučajeva pripisuju organizovanom kriminalu, nedostaci u odgovoru vlade, kao i dokumentovani slučajevi u kojima su umiješani policijski i vojni zvaničnici, naveli su mnoge aktiviste da krizu nestanaka posmatraju kao širu odgovornost države, a ne isključivo kao posljedicu kriminalnih aktivnosti.

"Dobro je poznato da su regije koje doživljavaju viši nivo nasilja organizovanog kriminala ujedno i mjesta gdje se povećavaju zloupotrebe migranata", rekao je Reyes.

"Uzmimo za primjer Tamaulipas 2010. godine, kada je organizovani kriminal bio na vrhuncu i migranti su tamo nestajali. Zatim 2024. godine, kako se nasilje pojačavalo u južnim državama, migranti su prijavljeni kao nestali i u Chiapasu."

Samo između decembra 2024. i januara 2025. godine, do 80 migranata je prijavljeno kao nestalo u jugoistočnom Meksiku, posebno u Chiapasu.

- Usred pobjedničke utakmice, hapšenja -

Na stadionu Azteca, meksička reprezentacija je otvorila svoju kampanju na Svjetskom prvenstvu pobjedom od 2-0 nad Južnom Afrikom. U međuvremenu, hiljade navijača okupilo se na centralnom trgu Zocalo u Mexico Cityju, gdje su vlasti postavile ogromne ekrane koji su prenosili utakmicu.

Istovremeno, kilometrima od stadiona, demonstranti su se sukobili s gradskom policijom, što je rezultiralo upotrebom prekomjerne sile protiv studenata koji su marširali.

Bez ikakvog zvaničnog saopštenja vlade Mexico Cityja, studentske grupe i druge organizacije nastavile su pozivati ​​na javnu podršku dok je 12 demonstranata, većinom mladih studenata, uhapšeno i odvedeno od strane policije.