Allen, porijeklom iz Kalifornije, već je bio optužen po tri federalne tačke, uključujući pokušaj atentata na američkog predsjednika, za šta je zaprijećena kazna do doživotnog zatvora

Dodatne optužbe protiv osumnjičenog za napad na večeri dopisnika Bijele kuće Allen, porijeklom iz Kalifornije, već je bio optužen po tri federalne tačke, uključujući pokušaj atentata na američkog predsjednika, za šta je zaprijećena kazna do doživotnog zatvora

Federalni tužioci dodali su četvrtu tačku optužnice protiv osumnjičenog za pucnjavu na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, optužujući ga za upotrebu i ispaljivanje vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela, prenosi Anadolu.

U novoj tački optužnice se navodi da je 25. aprila 31-godišnji Cole Tomas Allen svjesno „upotrijebio, nosio, potegnuo i ispalio vatreno oružje“ u vezi s pokušajem atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa i napadom na federalnog službenika.

Allen, porijeklom iz Kalifornije, već je bio optužen po tri federalne tačke, uključujući pokušaj atentata na američkog predsjednika, za šta je zaprijećena kazna do doživotnog zatvora. Optužbe također uključuju međudržavni prenos vatrenog oružja i ispaljivanje oružja tokom nasilnog krivičnog djela, pri čemu je za potonje predviđena obavezna minimalna kazna od 10 godina koja se služi uzastopno.

Allen je uhapšen nakon što je probio kontrolni punkt Tajne službe u hotelu Washington Hilton, gdje se održavao godišnji događaj.

Američka tužiteljica Jeanine Pirro ranije je nagovijestila da su vjerovatne i nove optužbe kako istraga o napadu bude napredovala.