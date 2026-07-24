Njemački proizvođač automobila očekuje pad prihoda u 2026. do tri posto, jer carine, intenzivna konkurencija i troškovi restrukturiranja opterećuju poslovanje

Dobit Volkswagena pala za gotovo 10 posto u drugom tromjesečju, proizvođač automobila upozorava na pad prihoda u 2026. Njemački proizvođač automobila očekuje pad prihoda u 2026. do tri posto, jer carine, intenzivna konkurencija i troškovi restrukturiranja opterećuju poslovanje

Operativna dobit njemačkog proizvođača automobila Volkswagen pala je za gotovo 10 posto u odnosu na prethodnu godinu u drugom tromjesečju, jer su carinski troškovi i intenzivnija konkurencija opteretili finansijske rezultate.

Tvrtka je za razdoblje od aprila do juna ostvarila operativnu dobit od 3,5 milijardi eura (4 milijarde dolara), što je ispod tržišnih očekivanja od 4,3 milijarde eura.

Volkswagen je također snizio svoje izglede za cijelu godinu, rekavši da sada očekuje pad prihoda od prodaje za čak tri posto u 2026. Prethodno je predviđao rast prihoda do tri posto.

Proizvođač automobila rekao je da geopolitičke napetosti, trgovinski sporovi, regulatorni zahtjevi, nestabilna tržišta i rastuća konkurencija, posebno od strane kineskih proizvođača, i dalje vrše pritisak na profitabilnost.

Volkswagen priprema širi program restrukturiranja nakon što je potvrdio planove za ukidanje čak 100.000 radnih mjesta, dvostruko više od prethodno navedenog broja.

Izvršni direktor Oliver Blume navodno je rekao zaposlenicima da su troškovi Volkswagena oko 20 posto veći od troškova usporedivih tvrtki, što zahtijeva daljnje smanjenje troškova.

Grupa također nije uspjela identificirati alternativne namjene za četiri njemačke tvornice koje su prethodno bile u opasnosti od zatvaranja, uključujući tvornice u Hannoveru, Zwickauu i Emdenu, kao i Audijev pogon u Neckarsulmu.

Volkswagen je krajem 2024. postigao dogovor sa sindikatima kako bi se izbjeglo zatvaranje tvornica u Njemačkoj i prisilna otpuštanja do kraja 2030.

Financijski direktor Arno Antlitz rekao je za CNBC da operativna marža grupe od oko četiri posto pokazuje potrebu za drugom fazom restrukturiranja usmjerenom na smanjenje troškova, poboljšanje produktivnosti i povećanje iskorištenosti kapaciteta tvornica.

Dionice Volkswagena pale su za oko dva posto u ranom trgovanju u petak i izgubile su gotovo 30 posto od početka godine.