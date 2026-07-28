Jedanaestogodišnja Layan al-Gugha za Anadolu kazala da joj je poruka Pedra Sancheza ulila nadu da svijet čuje djecu iz Gaze

Djevojčica iz Gaze nakon poruke španskog premijera: Naš glas može doprijeti do svijeta Jedanaestogodišnja Layan al-Gugha za Anadolu kazala da joj je poruka Pedra Sancheza ulila nadu da svijet čuje djecu iz Gaze

Jedanaestogodišnja Palestinka Layan al-Gugha iz Gaze izjavila je da joj je video-poruka španskog premijera Pedra Sancheza, koju je dobila nakon što je naslikala njegov mural na razrušenom zidu u Gazi, vratila nadu da glas djece iz ove palestinske enklave može doprijeti do svijeta.

Layan je za Anadolu ispričala da nije mogla vjerovati kada je saznala da je Sanchez vidio njen crtež, snimio poruku i u njoj je oslovio imenom.

“Bila sam šokirana i presretna. Nikada nisam zamišljala da će jedan premijer vidjeti moj crtež, snimiti video za mene i čak spomenuti moje ime. Bio je to jedan od najsretnijih trenutaka u mom životu i dao mi je nadu da naš glas može doprijeti do svijeta“, rekla je djevojčica.

Mural je nastao u saradnji s lokalnim umjetnicima kao znak zahvalnosti Španiji, koja se među evropskim državama istaknula kao jedan od najoštrijih kritičara izraelskog rata u Gazi, pozivajući na prekid vatre i priznavši Državu Palestinu.

U video-poruci Sanchez je zahvalio umjetnicima na, kako je naveo, predivnoj gesti, poručivši Layani i drugoj djeci u Gazi da ih Španija čuje, vidi, brine o njima i ne zaboravlja ih. Izrazio je i nadu da će djeca jednog dana ponovo moći slikati bez straha u svojim školama i živjeti u miru.

Od oktobra 2023. godine u izraelskim napadima ubijeno je više od 73.000 ljudi, a ranjeno više od 174.000, dok su razaranja ostavila Gazu u ruševinama. Ujedinjene nacije procjenjuju da će za obnovu biti potrebno oko 70 milijardi dolara.

Layan kaže da je slikanje za nju postalo mnogo više od hobija i da svaki njen crtež nosi priču o gubitku.

“Želim da moj crtež poruči: Dosta je nepravde prema Gazi. Mnogo smo propatili. Izgubili smo sve, a nismo učinili ništa loše. Mi smo nevina djeca“, rekla je.

Dodala je da je njena porodica izgubila dom, da je ostala bez svojih mačaka, te da je njen otac, nakon 23 godine rada, ostao bez posla u Agenciji UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA).

“Želim da svijet zna da iza svakog crteža stoji stvarna priča i stvarna bol“, kazala je.

Ujedinjene nacije upozoravaju da se UNRWA suočava s ozbiljnom finansijskom krizom i ograničenjima koja ugrožavaju njen rad na okupiranim palestinskim teritorijama i u regiji.

Uprkos gotovo trogodišnjem životu u ratnim uslovima, Layan kaže da ne želi dopustiti da rat odredi njenu budućnost.

“Moj najveći san je da živim kao druga djeca u svijetu. Želim otvoriti umjetničku akademiju u kojoj ću djecu učiti crtanju i pomoći im da kroz umjetnost izraze osjećaje i prevladaju strahove“, rekla je.

Djeci koja prolaze kroz teške životne okolnosti poručila je da ostanu jaka, da nikada ne izgube nadu i da vjeruju u Boga jer će, kako kaže, doći bolji dani.

Prema podacima UNICEF-a, oko 1,9 miliona od ukupno 2,1 milion stanovnika Gaze i dalje je interno raseljeno, dok gotovo 700.000 djece školskog uzrasta već skoro tri godine nema pristup redovnom obrazovanju.

Upitana šta bi poručila svjetskim liderima, Layan je odgovorila da su Gaza i njeni stanovnici izloženi velikoj nepravdi.

“Mi smo nevini. Zašto ste nas ostavili same toliko dugo? Molim vas da čujete naš glas i zaštitite djecu koja samo žele živjeti u miru“, rekla je.

Istakla je da je rat promijenio svaki segment njenog života, ali da nije odustala od crtanja.

“Naš dom je uništen, izgubili smo mnoge snove, a moj otac je nepravedno ostao bez posla, koji je bio jedini oslonac našoj porodici. Uprkos svemu, nastavljam crtati jer mi umjetnost daje nadu i pomaže da našu priču podijelim sa svijetom“, kazala je.

Na kraju je uputila apel ljudima širom svijeta da nastave govoriti o stvarnom stanju u Gazi.

“Molim vas da pomognete da se podijeli prava slika Gaze. Hvala svima koji su uz nas, koji nas podržavaju i čuvaju našu priču živom. Vaša dobrota nam daje nadu“, poručila je Layan.

Iako je 10. oktobra 2025. godine stupio na snagu sporazum o prekidu vatre, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, Egipta i Katara između Izraela i Hamasa, Ministarstvo zdravstva u Gazi navodi da izraelske snage nastavljaju gotovo svakodnevne napade, u kojima je od početka primirja ubijeno najmanje 1.203, a ranjeno oko 3.900 Palestinaca.