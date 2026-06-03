Ministar vanjskih poslova odgovorio je na Rubiove primjedbe u kojima je hvalio saradnju američkih saveznika u Zaljevu

Djelovanje u samoodbrani: Araghchi poručio da će se nastaviti napadi na lokacije koje se koriste u napadima na Iran Ministar vanjskih poslova odgovorio je na Rubiove primjedbe u kojima je hvalio saradnju američkih saveznika u Zaljevu

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je u srijedu da će Teheran nastaviti vojne napade na lokacije koje su navodno korištene u napadima na Iran, nakon što je Islamska revolucionarna garda (IRGC) ispalila projektile na Kuvajt i Bahrein, javlja Anadolu.

"Naše oružane snage izvode samoodbrambene napade na mjesta koja SAD koristi za napad na civilno brodarstvo i kršenje primirja", rekao je Araghchi na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u.

"Svaki neprijateljski čin naići će na trenutnu, odlučnu reakciju. Ono što sankcije i rat nisu uspjeli postići neće se dobiti s još rata", dodao je.

Primjedbe su uslijedile kao odgovor na komentare američkog državnog sekretara Marca Rubija, koji je pohvalio saradnju regionalnih saveznika Washingtona, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt.

"Mislim da su naši saveznici u regionu bili vrlo kooperativni - neki, očigledno, vrlo agresivno kooperativni, kao što je UAE, na primjer. Kuvajt je bio fantastičan u ovom dijelu", rekao je Rubio.

Regionalne tenzije su eskalirale od kraja februara nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, ubivši više od 3.000 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija i nekoliko visokopozicioniranih vojnih komandanata i vladinih zvaničnika.

Teheran je, kao odmazdu, gađao Izrael i zemlje Zaljeva koje su domaćini američkih baza i zatvorio Hormuški moreuz, ključni plovni put za globalno brodarstvo.

Prekid vatre uz posredovanje Pakistana stupio je na snagu 8. aprila i od tada se nastavljaju napori za postizanje šireg sporazuma.​​​​​

IRGC je u srijedu saopćio da je napao američku bazu u Kuvajtu i sjedište Pete flote SAD u Bahreinu, kao odmazdu za američki napad preko noći na njen komunikacijski toranj na južnom ostrvu Qeshm.