Direktor CIA-e skeptičan prema Trumpovom sporazumu s Iranom

Direktor CIA-e John Ratcliffe rekao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da obavještajna agencija ima ozbiljne sumnje u sporazum s Iranom, posebno u spremnost Teherana da prihvati niz nuklearnih ustupaka.

Portal "Axios" je u utorak izvijestio da su Ratcliffe, zajedno s državnim sekretarom Marcom Rubiom i ministrom odbrane Peteom Hegsethom, izrazili zabrinutost zbog sporazuma, dok su potpredsjednik JD Vance i američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner zagovarali njegovu podršku.

U izvještaju se navodi da su Trump i njegovi savjetnici održali niz sastanaka kako bi razgovarali o sporazumu.

Tokom tih sastanaka, Trump i njegov tim su pregledali obavještajne podatke koji pokazuju da su iranski zvaničnici interno razgovarali o sporazumu na način koji je u neskladu s onim što su govorili posrednicima i SAD-u, navodi se u izvještaju.

Ratcliffe i Rubio su tvrdili da ti podaci izazivaju sumnju da li će Iran pristati na nuklearne korake koje traži Washington.

"Predsjednik Trump sluša sve stavove o svakom pitanju, ali svi razumiju da je on konačni donosilac odluka", rekao je zvaničnik Bijele kuće.

Zvaničnik je dodao da sporazum ispunjava sve crvene linije koje je administracija dugo isticala, osiguravajući da Iran nikada ne može posjedovati nuklearno oružje, da ne može zadržati svoje visoko obogaćeni uranij i da ne može držati svjetsko energetsko snabdijevanje kao taoca.