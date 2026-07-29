Avio-kompanija Leav iz Kelna saopćila da je Airbus A320-200 u srijedu ujutro poletio iz Düsseldorfa za Damask

Direktni letovi iz Njemačke za Siriju ponovo uspostavljeni nakon 14 godina Avio-kompanija Leav iz Kelna saopćila da je Airbus A320-200 u srijedu ujutro poletio iz Düsseldorfa za Damask

Direktni letovi iz Njemačke za Siriju ponovo su uspostavljeni u srijedu nakon skoro 14 godina pauze, prema medijskim izvještajima.

Airbus A320-200 kojim upravlja avio-kompanija LEAV Aviation sa sjedištem u Kelnu poletio je ujutro iz Dusseldorfa prema sirijskoj prijestonici Damasku, saopćila je kompanija.

Prema navodima LEAV-a, riječ je o prvom direktnom letu iz Njemačke za Siriju nakon više od jedne decenije.

Njemačka i Sirija su kroz političke pregovore radile na ponovnom uspostavljanju direktnih letova. Predstavnici dvije zemlje potpisali su bilateralni sporazum o zračnom saobraćaju u Damasku 16. jula.

Sporazum je uspostavio pravni okvir za direktne letove i definisao pitanja poput prava saobraćaja, učestalosti letova, licenci, sigurnosti i tehničkih detalja.

- U početku planirana dva leta sedmično

LEAV planira u početku obavljati dva leta sedmično koristeći Airbus A320-200 kapaciteta 180 putnika.

Nova linija prvenstveno je namijenjena velikoj sirijskoj zajednici u Njemačkoj, kao i poslovnim putnicima. Očekuje se da bi i druge aviokompanije mogle ponovo uspostaviti direktne letove za Siriju.

Do nedavno je bila na snazi zabrana letova Njemačke prema Siriji, uz izuzetke za humanitarne letove i one koji se obavljaju u ime Ujedinjenih nacija.

Zabrana je istekla prije nekoliko dana.

Njemačko Ministarstvo saobraćaja navelo je, odgovarajući na upit Njemačke novinske agencije, da se situacija poboljšala do te mjere da vladina zabrana više nije potrebna.

Prema procjeni njemačke vlade, Sirija je u posljednjim mjesecima „postigla stabilnost“.

„U nestabilnoj regionalnoj situaciji, Sirija je uspjela postići stabilnost u kratkom vremenskom periodu“, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova.

U martu su njemački kancelar Friedrich Merz i sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa tokom razgovora u Berlinu postigli dogovor o Njemačko-sirijskom akcionom planu, čime je otvoren put za bližu saradnju, uključujući i obnovu direktnih avionskih linija.