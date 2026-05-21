Diplomatska ofanziva Bejruta: Liban traži podršku SAD-a i arapskih zemalja za stabilizaciju primirja Tokom posljednje runde razgovora razmatran je nacrt „deklaracije o namjerama“, ali konsultacije „još nisu dale konačne rezultate, kaže libanski zvaničnik za Anadolu

Libanski predsjednik Joseph Aoun intenzivira kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i sa „prijateljskim“ arapskim i stranim zemljama, kako bi izvršio pritisak na Izrael da učvrsti prekid vatre prije ulaska u bilo koje druge pregovaračke tokove, izjavio je u četvrtak visoki libanski zvanični izvor, prenosi Anadolu.

Izvor, koji je za Anadolu govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da pregovori o sigurnosnom toku između Libana i Izraela, koji se vode pod pokroviteljstvom SAD-a, ostaju „tehničko-vojni“ razgovori fokusirani na mjere na terenu.

Prema riječima ovog izvora, rasprave su usmjerene na povlačenje Izraela s teritorija koje je nedavno okupirao, raspoređivanje libanske vojske na tim područjima i jačanje prekida vatre prije prelaska na bilo koja druga pitanja.

Izvor je dodao da se očekuje sastanak u Washingtonu 29. maja, koji će okupiti libanske i izraelske oficire unutar „tehničkog vojnog okvira“ kako bi razgovarali o terenskim koracima na zemlji.

On je naglasio da Liban nastavlja kontakte s „prijateljskim“ arapskim i stranim zemljama kako bi izvršio pritisak na Izrael da učvrsti prekid vatre prije ulaska u bilo koje druge pregovaračke tokove.

Tokom posljednje runde pregovora, održane 14. i 15. maja, razmatran je nacrt „deklaracije o namjerama“ koji se odnosi na pregovarački tok s ciljem postizanja razumijevanja, naveo je izvor.

Konsultacije „još nisu dale konačne rezultate“, dodao je on.