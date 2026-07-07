Stručnjaci za sigurnost i diplomate okupili se u Ankari uoči samita lidera NATO-a, naglašavajući jedinstvo Saveza

Dijalog NATO-a istakao jedinstvo Saveza i NATO 3.0 uoči samita u Ankari Stručnjaci za sigurnost i diplomate okupili se u Ankari uoči samita lidera NATO-a, naglašavajući jedinstvo Saveza

Stručnjaci za sigurnost, diplomate i bivši zvaničnici okupili su se u utorak u Ankari na uvodnoj sjednici NATO Summit Dialogues, događaja organiziranog uoči samita lidera NATO-a radi razgovora o budućoj sigurnosnoj agendi Saveza.

Domaćin programa bilo je Udruženje turske industrije i poslovanja (TUSIAD), a program su zajednički organizirali Turski atlantski savjet i Centar za istraživanje vanjske politike i sigurnosti Hariciye.

Uvodna obraćanja održali su bivši stalni predstavnik Türkiye pri NATO-u i predsjednik ATA Türkiye Mehmet Fatih Ceylan, predsjednik ATA-e Theodossios Georgiou i generalni sekretar ATA Turkiye Emir Abbas Gurbuz.

Ceylan je NATO Summit Dialogues opisao kao važnu platformu za procjenu budućnosti Saveza, naglašavajući da će jačanje evropske odbrambene industrije i produbljivanje saradnje među saveznicima biti od ključne važnosti.

"U vrijeme kada je euroatlantska sigurnost pod ogromnim pritiskom zbog vanjskih prijetnji s istoka i juga, kao i unutrašnjih podjela širom Atlantika, smjer NATO-a 3.0 odredit će savezni lideri danas i sutra", rekao je.

Georgiou je ocijenio da budućnost NATO-a neće određivati samo vojne sposobnosti, navodeći da će povjerenje među saveznicima, povjerenje u demokratske institucije i podrška javnosti biti jednako strateški važni.

Dodao je da sigurnost danas nadilazi djelovanje vlada i uključuje energiju, ekonomiju, kritičnu infrastrukturu, tehnologiju i zaštitu demokratskog života.

"Transatlantski odnosi ne slabe. Naprotiv, postaju uravnoteženiji i otporniji, čineći Savez bolje pripremljenim za strateške izazove narednih decenija", rekao je Georgiou, dodajući da će odluke donesene na samitu imati posljedice koje će daleko nadmašiti sam sastanak.

Gurbuz je rekao da svijet ponovo ulazi u period obilježen nadmetanjem oko kritičnih sirovina, ponovnim naoružavanjem i rastućim izazovima povezanosti, dok napredak u oblasti umjetne inteligencije i tehnologije i dalje stvara nove mogućnosti.

Međutim, za razliku od početka 20. stoljeća, rekao je da današnje međunarodno okruženje sve više oblikuje saradnja zasnovana na zajedničkim vrijednostima, a ne krhki savezi.

Uoči panel-diskusija i okruglih stolova učesnicima su se obratili i predsjednik Centra za ekonomske i vanjskopolitičke studije Tacan Ildem te ambasador Mehmet Burcin Gonenli.

Ildem je rekao da neslaganja među članicama NATO-a nisu nova, ali je naglasio da je Savez uprkos razlikama dosljedno pokazivao jedinstvo i solidarnost.

Kazao je da će zajednička fotografija lidera na 36. samitu NATO-a u Ankari simbolizirati to jedinstvo i ponovo potvrditi posvećenost saveznika kolektivnoj odbrani iz člana 5, uz naglašavanje važnosti jačanja evropskog stuba NATO-a, podjele tereta, nastavka podrške Ukrajini i Foruma odbrambene industrije.

Gonenli je istakao da će samit biti drugi put da Türkiye bude domaćin sastanka lidera NATO-a od ulaska u Savez 1952. godine, opisujući to kao odraz diplomatskog utjecaja zemlje i njenog kredibiliteta među saveznicima.

Rekao je da će jedan od ključnih rezultata samita biti predstavljanje vizije NATO-a 3.0, za koju je naveo da će dovesti do postepenog pomjeranja težišta Saveza prema Evropi.

Također je naglasio da finansijska sredstva trebaju biti usmjerena ka razvoju sposobnosti u skladu s vojnim zahtjevima NATO-a te istakao značaj Foruma odbrambene industrije, najvećeg industrijskog događaja u historiji Saveza.

Uvodna sjednica praćena je panel-diskusijama i sastancima okruglih stolova posvećenim budućim sigurnosnim prioritetima NATO-a.

- Stabilnost na južnom krilu NATO-a: Sigurnost i saradnja na Mediteranu

Panel pod nazivom "Stabilnost na južnom krilu NATO-a: Sigurnost i saradnja na Mediteranu" organizirali su Turski atlantski savjet i Centar za istraživanje vanjske politike i sigurnosti. Panelom je moderirao predsjednik Atlantskog ugovornog saveza (ATA) Theodossios Georgiou, a učestvovali su bivši predsjednik ATA-e Fabrizio W. Luccioli, penzionisani turski ambasador Omer Onhon i analitičar za sigurnost i odbranu Burak Yildirim.

Luccioli je rekao da će jedno od pitanja kojima će se baviti samit NATO-a 7. i 8. jula biti Mediteran, ističući da je južno krilo Saveza postalo sve značajnije.

Kazao je da vojna nadmoć i dalje ostaje neophodna, ali da sama po sebi više ne garantira strateški uspjeh, dodajući da su podmorski kablovi, kritični minerali i umjetna inteligencija postali dio geopolitičkog nadmetanja.

Onhon je, s druge strane, rekao da je NATO posljednjih godina pokazao veću svijest o izazovima na svom južnom krilu, naglašavajući da nestabilnost na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi direktno utiče na sigurnost Saveza.

Kao ključne izazove u regiji naveo je terorizam, neregularne migracije, klimatske promjene i sporove oko podjele vode.

Onhon je rekao da razvoj situacije u Iraku i Siriji i dalje ima poseban značaj za Tursku, imajući u vidu njene duge granice s obje zemlje i posljedice po sigurnost, politiku i ekonomiju.

Dodao je da su nedavni američki i izraelski napadi na Iran uzdrmali temelje regije.

Komentirajući nedavne izjave izraelskog premijera Benjamina Netanyahua protiv prodaje oružja Turske, Onhon je rekao da je "apsurdno" da lider jedne strane vlade poziva članice NATO-a i SAD da ne isporučuju oružje drugom savezniku u NATO-u.

Ocijenio je da politike izraelske vlade prevazilaze osiguravanje sigurnosti Izraela.

Yildirim je također rekao da NATO treba imati mehanizme za rješavanje sporova među saveznicima, uključujući razlike između Turske i Grčke.

Ocijenio je da sigurnosni izazovi na južnom krilu NATO-a ne proizlaze samo iz odnosa među članicama Saveza, opisujući Izrael kao "glavni problem" u regiji.

