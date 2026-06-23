Agencija za zaštitu životne sredine cilja na godišnji ekonomski doprinos od 566,92 miliona eura nakon pokretanja Sistema povrata depozita za ambalažu pića na nivou cijele zemlje

Digitalni sistem povrata ambalaže će doprinijeti ekonomiji Turske s više od pola milijarde eura Agencija za zaštitu životne sredine cilja na godišnji ekonomski doprinos od 566,92 miliona eura nakon pokretanja Sistema povrata depozita za ambalažu pića na nivou cijele zemlje

Očekuje se da će novi turski sistem povrata depozita za ambalažu pića doprinijeti ekonomiji s 566,92 miliona eura (oko 30 milijardi turskih lira) godišnje, uz istovremeno smanjenje otpada i emisije stakleničkih plinova, izjavio je šef turske Agencije za zaštitu životne sredine, javlja Anadolu.

Sistem povrata depozita za ambalažu pića, poznat po svom turskom akronimu DOA, bit će pokrenut širom zemlje 1. jula u sklopu turske inicijative "Nula otpada".

Prema ovom sistemu, potrošači će moći da vrate plastičnu, staklenu i aluminijumsku ambalažu za piće koja nosi logo DOA preko određenih povratnih tačaka ili automata za otkup ambalaže uz povrat novca od 1 lire po ambalaži putem mobilne aplikacije.

Govoreći za Anadolu, predsjednik turske Agencije za zaštitu životne sredine Nurullah Ozturk rekao je da ovaj projekat nije samo aplikacija za reciklažu, već i strateški projekat transformacije s ekološkim, tehnološkim, industrijskim i ekonomskim dimenzijama.

On je kazao da je ovaj sistem među najsveobuhvatnijim digitalnim programima povrata depozita u svijetu.

"Od proizvođača do potrošača, od povratnih tačaka do postrojenja za reciklažu, čitav proces se prati digitalno. Na ovaj način stvaramo strukturu koja je i transparentna i pouzdana", rekao je Ozturk.

Prema riječima Ozturka, širom zemlje već je instalirano 1.148 automata za otkup ambalaže, a šest domaćih proizvođača proizvodi opremu koja se koristi u sistemu.

Agencija je saopštila da se pilot-program koji je započeo u Sakariji proširio na 72 provincije i da je već prikupljeno više od 38 miliona ambalaža za piće, uključujući plastičnu, staklenu i aluminijumsku ambalažu.

Turska godišnje potroši oko 25 milijardi jednokratnih ambalaža za piće, rekao je Ozturk.

"Cilj nam je da sistem doprinese turskoj ekonomiji s približno 30 milijardi lira (56,6 miliona eura) godišnje. Stvaramo snažan model koji kombinuje ekološke koristi i ekonomske dobitke", kazao je on.

Agencija procjenjuje da bi sistem mogao smanjiti emisiju stakleničkih plinova za oko 37.000 tona godišnje, uštedjeti 1,3 milijarde kilovat-sati energije i spriječiti upotrebu 3,6 miliona barela nafte.

Ozturk je također rekao da se očekuje da će povećane stope reciklaže smanjiti uvoz sirovina koje se koriste u ambalaži za piće za između 35 posto i 40 posto.

Program uključuje učešće hotela, restorana i kafića, s 853 preduzeća koja su trenutno registrovana u sistemu i 304 tačke za manuelni povrat koje rade širom zemlje. Dvadeset tri operatera su ovlaštena za upravljanje procesima prikupljanja, transporta i verifikacije.