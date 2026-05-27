Devetero Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima u Gazi uoči Kurban-bajrama Među žrtvama su dvoje Palestinaca čija su tijela spaljena u napadu usmjerenom na civilno vozilo zapadno od Khan Younisa

Još tri Palestinca ubijena su u izraelskom napadu u Pojasu Gaze, čime je broj poginulih u utorak porastao na devet, uoči muslimanskog praznika Kurban-bajrama usred kontinuiranog kršenja prekida vatre, rekli su medicinski izvori.

Napadi su ciljali stambenu zgradu s trgovinama, krov druge stambene zgrade u najprometnijoj komercijalnoj zoni grada Gaze, civilno vozilo i okupljanje civila u centralnoj i južnoj Gazi.

U posljednjem napadu, troje Palestinaca, uključujući ženu, ubijena su, a 20 je povrijeđeno nakon što su izraelski ratni avioni pogodili stambenu zgradu u južnom naselju Rimal zapadno od grada Gaze, rekli su izvori.

Svjedoci su rekli da se zgrada nalazila u jednom od najprometnijih trgovačkih okruga grada Gaze uoči Kurban-bajrama.

Dodali su da su izraelski ratni avioni ispalili nekoliko projektila na zgradu, uzrokujući velika razaranja u tom području.

Još pet Palestinaca je povrijeđeno u izraelskom napadu usmjerenom na krov stambene zgrade u naselju Rimal, prema izvorima.

Ranije su dva Palestinca ubijena, a nekoliko drugih povrijeđeno u napadu usmjerenom na civilno vozilo zapadno od Khan Younisa u južnoj Gazi.

Medicinski izvor je rekao da su tijela dvije žrtve stigla u Medicinski kompleks Nasser teško opečena i da ih nije moguće odmah identifikovati.

Svjedoci su rekli da je izraelski dron ciljao civilno vozilo Hyundai Tucson u blizini kružnog toka Abu Alaa u području Mawasi u Khan Younisu.

Prije toga, četiri Palestinca su ubijena u izraelskom napadu usmjerenom na okupljanje civila istočno od izbjegličkog kampa Maghazi u centralnoj Gazi.

Medicinski izvori su rekli da su tijela četiri žrtve i nekoliko ranjenih osoba prebačena u bolnicu mučenika Al-Aqsa u Deir al-Balahu nakon napada.

U zoru je jedna Palestinka povrijeđena u vatri izraelske vojske nakon što su šatori raseljenih osoba bili meta napada u turskom području klaonice Khan Younis, prema medicinskom izvoru u bolnici Nasser.

Isti izvor je kasnije objavio smrt 14-godišnje djevojčice od rana zadobijenih u izraelskom napadu u ponedjeljak, usmjerenom na šatore za raseljene osobe u kampu Ghaith u području Mawasi zapadno od Khan Younisa.

U tom napadu su prethodno ubijene dvije Palestinke, uključujući dijete, a ranjeno je 30 drugih, većinom djece i žena.

Svjedoci su također rekli da su izraelski ratni brodovi otvorili vatru prema obalama Rafaha i Khan Younisa bez neposrednih izvještaja o povrijeđenim.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, u kontinuiranim kršenjima sporazuma o prekidu vatre od prošlog oktobra, do utorka je ubijeno 906 Palestinaca i ranjeno 2.747 drugih.

Izrael je ubio više od 72.000 ljudi i ranio preko 172.000 u dvije godine brutalne ofanzive od oktobra 2023. godine, koja je također uzrokovala široko rasprostranjeno razaranje koje je pogodilo 90% civilne infrastrukture.