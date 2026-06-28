Tunis je jedini tim s kontinenta koji je ispao nakon grupne faze

Devet afričkih timova plasiralo se u nokaut fazu Svjetskog prvenstva u nogometu 2026 Tunis je jedini tim s kontinenta koji je ispao nakon grupne faze

ISTANBUL (AA) – Devet od deset afričkih zemalja plasiralo se u nokaut fazu Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine, a Tunis je jedini tim s kontinenta koji je ispao nakon grupne faze, javlja Anadolu.

Maroko, Južna Afrika, Obala Slonovače, Egipat, Zelenortski Otoci, Senegal, Gana, Alžir i Kongo osigurali su mjesta u šesnaestini finala.

Tunis, jedini afrički tim koji je ispao u grupnoj fazi, nije uspio proći u nokaut fazu.

Preostalih devet afričkih timova nastavit će učešće na Svjetskom prvenstvu u šesnaestini finala.