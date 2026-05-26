Deutsche Welle zatvara polovinu X naloga zbog budžetskih i uređivačkih razloga

Njemački međunarodni emiter Deutsche Welle objavio je u utorak da će zatvoriti oko polovinu svojih računa na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, navodeći smanjenje budžeta i zabrinutost zbog štetne atmosfere na platformi, javlja Anadolu.

"Odluka je povezana sa zahtjevima za uštedom i širim prilagođavanjima digitalnih ponuda DW-a", objavio je državni emiter, dodajući da će svoje pratioce usmjeriti na alternativne digitalne i društvene platforme.

Uprava DW-a saopćila je da emiter mora smanjiti ukupno 21 milion eura (oko 24 miliona dolara) iz ovogodišnjeg budžeta zbog smanjenja finansiranja i povećanja plata u okviru trenutnog kolektivnog ugovora, što znači da ne može nastaviti da vodi sve postojeće račune.

"Uz finansijske faktore, na odluku su uticala i urednička razmatranja", objavio je DW.

"Između ostalog, suočavanje s dezinformacijama i govorom mržnje, rastuće prisustvo ekstremističkog sadržaja i ograničene mogućnosti moderiranja otežali su urednički rad na X-u."

DW je objavio da će postepeno zatvoriti niz računa i prestati pružati im uredničku podršku, uključujući @dwnews, @dw_europe, @dw_conflictzone i nekoliko profila specifičnih za jezik i program.

Potez DW-a slijedio je slične korake drugih njemačkih medija. U martu je Suddeutsche Zeitung, jedan od najpoznatijih dnevnih listova u zemlji, prekinuo svoju aktivnost na X-u uprkos tome što je imao oko 1,7 miliona pratilaca. List je objavio da platforma više ne dozvoljava "konstruktivan javni dijalog" i uputio čitaoce na alternativne kanale.

Otkako je milijarder Elon Musk preuzeo platformu 2022. godine, X se suočava s kontinuiranim kritikama u Njemačkoj i Evropi zbog zabrinutosti oko slabog moderiranja sadržaja, uključujući krajnje desničarsku propagandu, govor mržnje i dezinformacije.

Evropska komisija je pokrenula nekoliko formalnih istraga protiv X-a i izrekla kazne za kršenje Zakona o digitalnim uslugama.

U SAD-u i drugim zemljama, mnogi korisnici – žaleći se na govor mržnje, dezinformacije i rasizam – napustili su X u korist alternativnih platformi poput Blueskyja.