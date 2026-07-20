Moskva saopštila da je odbila više od 400 dronova u „jednom od najvećih napada“ na glavni grad u posljednjim godinama

Desetero povrijeđenih u noćnom napadu ukrajinskih dronova na regiju Moskve Moskva saopštila da je odbila više od 400 dronova u „jednom od najvećih napada“ na glavni grad u posljednjim godinama

Deset osoba povrijeđeno je u moskovskoj regiji u Rusiji u ponedjeljak nakon što se stotine ukrajinskih dronova uputilo prema glavnom gradu, tvrdile su lokalne vlasti, prenosi Anadolu.

Gradonačelnik Moskve Sergey Sobyanin naveo je na Telegramu da je Ukrajina tokom noći lansirala više od 400 dronova prema moskovskoj regiji. Rekao je da je većina presretnuta na prilazima glavnom gradu, uključujući 85 dronova koji su oboreni dok su se približavali Moskvi.

Državna novinska agencija Tass opisala je ovaj napad kao „jedan od najvećih“ ukrajinskih udara na glavni grad u posljednjim godinama.

Guverner moskovske regije Andrey Vorobyov naveo je na ruskoj društvenoj platformi Max da je povrijeđeno 10 osoba, među kojima i troje kineskih državljana.

Kazao je da su sistemi protivzračne odbrane i sistemi za elektronsko ratovanje odbili napad, te da su glavne štete zabilježene u okruzima Podolsk, Domodedovo i Odintsovo.

Ostaci dronova oštetili su nekoliko privatnih kuća, izazvali požare i oštetili civilnu infrastrukturu, rekao je on.

Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy potvrdio je napad, navodeći da je Kijev pogodio logističke objekte i jedno skladište nafte u moskovskoj regiji, smještenom više od 400 kilometara (248 milja) od granice s Ukrajinom.

„Odgovaramo, pravedno, na svaki ruski udar na naše gradove i zajednice“, napisao je on na američkoj društvenoj mreži X, dodajući da je Ukrajina također pogodila dva tankera „flote u sjeni“ i četiri teretna broda u Crnom moru.

Prema ukrajinskim kanalima za praćenje, ukrajinski udari pogodili su najveći logistički centar kompanije Wildberries u selu Koledino, logistički park Yuzhnye Vorota u okrugu Domodedovo i skladište nafte u naselju Lvovsky u moskovskoj regiji.

Načelnica gradskog okruga Domodedovo, Evgeniya Khurstaleva, na Telegramu je samo potvrdila napad na Yuzhnye Vorota, navodeći da je na tom mjestu izbio požar. Ostale mete koje je Kijev navodno pogodio ruske vlasti još nisu potvrdile.

Odvojeno, Ministarstvo odbrane Rusije tvrdilo je da su njegove snage oborile 381 ukrajinski dron iznad zemlje, anektiranog Krima te akvatorija Azovskog i Crnog mora.

Zračne snage Ukrajine u međuvremenu su optužile Rusiju da je tokom noći lansirala dvije vođene avionske rakete i 94 drona. Saopšteno je da je protivzračna odbrana uništila ili neutralisala 81 dron iznad sjeverne, južne i istočne Ukrajine.

Nezavisna potvrda ovih tvrdnji i dalje je teška zbog rata koji traje.