Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, 961 osoba je ubijena u izraelskim napadima

Desetero Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima na Gazu u posljednja 24 sata Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, 961 osoba je ubijena u izraelskim napadima

Desetero Palestinaca je ubijeno u izraelskim napadima na Pojas Gaze u posljednja 24 sata, uprkos prekidu vatre, javlja Anadolu.

Iz Ministarstva zdravlja u Gazi navedeno je da je deset mrtvih i 36 povrijeđenih dovezeno u bolnice u Gazi u posljednja 24 sata.

Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, 961 osoba je ubijena, a 3.020 je ranjeno u izraelskim napadima, dok su 782 tijela izvučena ispod ruševina.

Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 72.971, a 173.128 osoba je ranjeno.

Navodi se da se hiljade tijela još uvijek nalaze pod ruševinama u Pojasu Gaze.