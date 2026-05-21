Deset zemalja pozvalo izraelske izaslanike nakon videa ministra o zlostavljanju aktivista flote za Gazu

Deset zemalja, uključujući sedam evropskih zemalja, pozvalo je izraelske ambasadore i predstavnike na ukor zbog videa na kojem se vidi koalicioni partner izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir kako nadgleda zlostavljanje pritvorenih aktivista iz Globalne flote Sumud koja se kretala prema Gazi, javlja Anadolu.

Ben-Gvir je objavio video na društvenim mrežama na kojem se vidi kako se ruga propalestinskim aktivistima, koji su bili vezani i prisiljeni kleknuti nakon što su ih izraelske snage pritvorile u međunarodnim vodama.

Ministar je izazvao ogorčenje i u zemlji i u inostranstvu nakon što je objavio video koji traje minutu.

Izraelske snage su u ponedjeljak napale humanitarnu misiju u međunarodnim vodama i pritvorile sve aktiviste na brodu.

Flota, koja je prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, krenula je prošlog četvrtka iz turskog okruga Marmaris u novom pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Pojasu Gaze od 2007. godine.

- Italija -

Italija je pozvala izraelskog ambasadora kako bi protestovala zbog tretmana aktivista flote koji su krenuli prema Gazi i zahtijevala oslobađanje svojih državljana koji su još uvijek u zatočeništvu, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova.

Generalni sekretar ministarstva, ambasador Riccardo Guariglia, prenio je "snažan protest" italijanske vlade zbog ovog slučaja.

- Poljska -

Poljska je saopćila da će otpravnik poslova Izraela u Varšavi biti pozvan da zahtijeva izvinjenje zbog Ben-Gvirovog tretmana aktivista flote Gaze.

Ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski rekao je da je ovaj potez imao za cilj da izrazi "ogorčenje" Varšave zbog "izuzetno neprimjerenog ponašanja" člana izraelske vlade.

- Španija -

Španija je pozvala otpravnika poslova Izraela nakon što je ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares osudio "monstruozan, nehuman i sramotan" tretman pritvorenih aktivista flote.

U videu podijeljenom na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, Albares je rekao da snimak prikazuje aktiviste koji su "nepravedno i ponižavajuće" tretirani od strane izraelskog ministra i policije.

- Francuska -

Francuska je pozvala izraelskog ambasadora kako bi izrazila svoje "ogorčenje" zbog incidenta, rekao je ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot.

Dodao je da je Pariz tražio objašnjenja od Izraela o tretmanu aktivista flote.

- Belgija -

Belgija je pozvala izraelskog ambasadora zbog Ben-Gvirovog "duboko uznemirujućeg" i "neprihvatljivog" tretmana aktivista flote Gaze, zahtijevajući hitno puštanje pritvorenika.

Ministar vanjskih poslova Maxime Prevot rekao je da snimak prikazuje aktiviste "držane u zatočeništvu, vezane, prisiljene da budu okrenuti licem prema dolje", dok "vladin ministar" prenosi njihovo poniženje na društvenim mrežama.

- Holandija -

Holandija je također trebala pozvati izraelskog ambasadora u zemlji zbog "šokantnog i neprihvatljivog" zlostavljanja pritvorenih aktivista iz humanitarne Globalne flote Sumud, izjavio je u srijedu holandski ministar vanjskih poslova.

- Portugal -

Portugalsko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo Ben-Gvirovo zlostavljanje aktivista flote Sumud, rekavši da je pozvalo izraelskog otpravnika poslova da uloži protest i zatraži pojašnjenja, prema saopćenju na X-u.

- Novi Zeland -

Novi Zeland je trebao pozvati izraelskog ambasadora zbog Ben-Gvirovog videa zlostavljanja pritvorenih aktivista flote.

Ministar vanjskih poslova Winston Peters rekao je da je Novi Zeland već prošle godine uveo zabranu putovanja Ben-Gviru zbog "teškog i namjernog podrivanja mira i sigurnosti i uklanjanja izgleda za rješenje dvije države".

- Australija -

Izraelski ambasador u Australiji pozvan je pred Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine kako bi se pojačalo nezadovoljstvo vlade videom na kojem izraelski ministar nacionalne sigurnosti ismijava pritvorene aktiviste flote, izjavila je ministrica vanjskih poslova Penny Wong.

- Kanada -

Premijer Mark Carney osudio je u srijedu "gnusni" tretman Izraela prema aktivistima na floti pomoći za Gazu, zahtijevajući da Tel Aviv osigura "sigurnost i bezbjednost" Kanađana.

Napominjući da je kanadsko Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo izraelskog ambasadora u Ottawi, Carney je na X-u rekao da Kanada zahtijeva "uvjeravanja u vezi sa sigurnošću i bezbjednosti uključenih Kanađana".