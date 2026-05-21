Deset zemalja pozvalo izraelske izaslanike nakon videa ministra o zlostavljanju aktivista flote za Gazu

Rania R.a. Abushamala
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Deset zemalja, uključujući sedam evropskih zemalja, pozvalo je izraelske ambasadore i predstavnike na ukor zbog videa na kojem se vidi koalicioni partner izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir kako nadgleda zlostavljanje pritvorenih aktivista iz Globalne flote Sumud koja se kretala prema Gazi, javlja Anadolu.
Ben-Gvir je objavio video na društvenim mrežama na kojem se vidi kako se ruga propalestinskim aktivistima, koji su bili vezani i prisiljeni kleknuti nakon što su ih izraelske snage pritvorile u međunarodnim vodama.
Ministar je izazvao ogorčenje i u zemlji i u inostranstvu nakon što je objavio video koji traje minutu.
Izraelske snage su u ponedjeljak napale humanitarnu misiju u međunarodnim vodama i pritvorile sve aktiviste na brodu.
Flota, koja je prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, krenula je prošlog četvrtka iz turskog okruga Marmaris u novom pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Pojasu Gaze od 2007. godine.
- Italija -
Italija je pozvala izraelskog ambasadora kako bi protestovala zbog tretmana aktivista flote koji su krenuli prema Gazi i zahtijevala oslobađanje svojih državljana koji su još uvijek u zatočeništvu, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova.
Generalni sekretar ministarstva, ambasador Riccardo Guariglia, prenio je "snažan protest" italijanske vlade zbog ovog slučaja.
- Poljska -
Poljska je saopćila da će otpravnik poslova Izraela u Varšavi biti pozvan da zahtijeva izvinjenje zbog Ben-Gvirovog tretmana aktivista flote Gaze.
Ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski rekao je da je ovaj potez imao za cilj da izrazi "ogorčenje" Varšave zbog "izuzetno neprimjerenog ponašanja" člana izraelske vlade.
- Španija -
Španija je pozvala otpravnika poslova Izraela nakon što je ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares osudio "monstruozan, nehuman i sramotan" tretman pritvorenih aktivista flote.
U videu podijeljenom na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, Albares je rekao da snimak prikazuje aktiviste koji su "nepravedno i ponižavajuće" tretirani od strane izraelskog ministra i policije.
- Francuska -
Francuska je pozvala izraelskog ambasadora kako bi izrazila svoje "ogorčenje" zbog incidenta, rekao je ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot.
Dodao je da je Pariz tražio objašnjenja od Izraela o tretmanu aktivista flote.
- Belgija -
Belgija je pozvala izraelskog ambasadora zbog Ben-Gvirovog "duboko uznemirujućeg" i "neprihvatljivog" tretmana aktivista flote Gaze, zahtijevajući hitno puštanje pritvorenika.
Ministar vanjskih poslova Maxime Prevot rekao je da snimak prikazuje aktiviste "držane u zatočeništvu, vezane, prisiljene da budu okrenuti licem prema dolje", dok "vladin ministar" prenosi njihovo poniženje na društvenim mrežama.
- Holandija -
Holandija je također trebala pozvati izraelskog ambasadora u zemlji zbog "šokantnog i neprihvatljivog" zlostavljanja pritvorenih aktivista iz humanitarne Globalne flote Sumud, izjavio je u srijedu holandski ministar vanjskih poslova.
- Portugal -
Portugalsko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo Ben-Gvirovo zlostavljanje aktivista flote Sumud, rekavši da je pozvalo izraelskog otpravnika poslova da uloži protest i zatraži pojašnjenja, prema saopćenju na X-u.
- Novi Zeland -
Novi Zeland je trebao pozvati izraelskog ambasadora zbog Ben-Gvirovog videa zlostavljanja pritvorenih aktivista flote.
Ministar vanjskih poslova Winston Peters rekao je da je Novi Zeland već prošle godine uveo zabranu putovanja Ben-Gviru zbog "teškog i namjernog podrivanja mira i sigurnosti i uklanjanja izgleda za rješenje dvije države".
- Australija -
Izraelski ambasador u Australiji pozvan je pred Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine kako bi se pojačalo nezadovoljstvo vlade videom na kojem izraelski ministar nacionalne sigurnosti ismijava pritvorene aktiviste flote, izjavila je ministrica vanjskih poslova Penny Wong.
- Kanada -
Premijer Mark Carney osudio je u srijedu "gnusni" tretman Izraela prema aktivistima na floti pomoći za Gazu, zahtijevajući da Tel Aviv osigura "sigurnost i bezbjednost" Kanađana.
Napominjući da je kanadsko Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo izraelskog ambasadora u Ottawi, Carney je na X-u rekao da Kanada zahtijeva "uvjeravanja u vezi sa sigurnošću i bezbjednosti uključenih Kanađana".