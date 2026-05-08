Spasilački timovi tragaju za zarobljenim u rudniku u okrugu Zapadni Pokot, prema vlastima

Deset žena među 15 poginulih u urušavanju rudnika zlata u Keniji Spasilački timovi tragaju za zarobljenim u rudniku u okrugu Zapadni Pokot, prema vlastima

Najmanje 15 ljudi, uključujući deset žena, poginulo je u urušavanju rudnika zlata u Rumos Hillsu u okrugu Zapadni Pokot u Keniji, oko 400 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada Nairobija, saopćile su lokalne vlasti u petak, javlja Anadolu.

Urušavanje se dogodilo kasno u četvrtak dok su rudari radili unutar neformalnog rudnika zlata, zarobivši desetine ljudi pod zemljom, prema riječima stanovnika i spasilačkih službenika.

Isaac Lomwai, lokalni administrativni službenik odgovoran za koordinaciju sigurnosnih i državnih funkcija u tom području, rekao je lokalnim medijima da je do sada 15 tijela izvučeno iz rudnika.

"Nastavljamo sa spasilačkim operacijama. Kamen je pao na dio na kojem su radili prije nego što se rudnik urušio, ostavivši ih zarobljene", rekao je Lomwai.

Kenijski Crveni krst saopćio je da se spasilačke operacije nastavljaju usred straha da bi još rudara moglo biti zarobljeno ispod ruševina.

"Zvukovi se i dalje čuju sa urušenog mjesta, što izaziva strah da bi još ljudi moglo biti zarobljeno pod zemljom", navodi se u saopćenju organizacije.

Timovi za hitne slučajeve, lokalno stanovništvo i volonteri kopaju po ruševinama u nastojanju da dođu do zarobljenih rudara, a vlasti upozoravaju da nestabilni uslovi na tlu i dalje komplikuju napore spašavanja, posebno zbog obilnih kiša u tom području.

Ilegalne i neformalne rudarske aktivnosti ostaju uobičajene u dijelovima Kenije, gdje loši sigurnosni standardi, slaba provedba zakona i opasne prakse iskopavanja često dovode do smrtonosnih nesreća.

U decembru 2024. godine, nekoliko rudara je zarobljeno nakon što se urušio rudnik zlata u Rariedi, okrug Siaya, u zapadnoj Keniji, dok je drugi urušavanje u okrugu Kakamega 2023. godine ostavilo više rudara mrtvim nakon obilnih kiša koje su oslabile rudarska okna.