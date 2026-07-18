Plivala sam za svoju zemlju i za sve žene koje, kao novopečene majke, nikada ne odustaju od svojih snova. Ponosna sam što mašem turskom zastavom u jednoj od najizazovnijih geografskih regija na svijetu, kazala je

Deniz Kayadelen ušla u historiju kao prva Turkinja koja je plivala na Arktiku Plivala sam za svoju zemlju i za sve žene koje, kao novopečene majke, nikada ne odustaju od svojih snova. Ponosna sam što mašem turskom zastavom u jednoj od najizazovnijih geografskih regija na svijetu, kazala je

Plivačica na otvorenim vodama Deniz Kayadelen ušla je u historiju kao prva Turkinja koja je plivala na Sjevernom polu, javlja Anadolu.

Deniz Kayadelen, koja u svojoj karijeri ima šest svjetskih prvenstava i Guinnessov rekord, postigla je prvi uspjeh plivajući 1.200 metara u arktičkim vodama s temperaturom od četiri stepena Celzijusa u arhipelagu Svalbard, jednoj od najbližih regija Sjevernom polu.

Tridesetosmogodišnja plivačica, koja je na ovo putovanje krenula sa svojom desetomjesečnom kćerkom Alyom, hrabro se suočila sa izazovnim uslovima, kao i odgovornošću majčinstva, stvarajući nezaboravno iskustvo.

Deniz Kayadelen, koja je ujedno i psihologinja, postigla je historijski podvig podižući tursku zastavu na Arktiku i želeći inspirisati sve majke.

Izrazila je sreću i ponos što je prva Turkinja koja je plivala na Arktiku.

Naglašavajući da je svoje snove pretvorila u stvarnost savladavajući vrlo teške uslove, Deniz je rekla: "Biti ovdje je čudesno. Biti ovdje sa svojom kćerkom daje drugačiji osjećaj kao majci. Drugačiju odgovornost. Budući da je naš brod bio vrlo mali, a vremenski uslovi vrlo teški, nisam je mogla povesti sa sobom. Morala sam je ostaviti u hotelu. Mislila sam na nju svaki put kada sam plivala. Neka to inspiriše sve majke i cijelu Tursku. Postigavši ​​prvi uspjeh iz Turske, plivala sam u arktičkim vodama, u regiji najbližoj Sjevernom polu. Vrlo sam sretna i ponosna. Plivala sam ne samo za sebe, već i za svoju zemlju i sve žene koje, kao nove majke, ne odustaju od svojih snova. Osjećam ponos podizanja turske zastave u jednoj od najizazovnijih geografskih regija na svijetu."

- Ušla sam u historiju, podigla sam tursku zastavu -

Deniz Kayadelen je izjavila da je prisustvo njene kćerke Alye pored nje tokom ovog putovanja stvorilo drugačije psihološko stanje i donijelo osjećaj odgovornosti.

"Prije ulaska u vodu, pitala sam se: 'Ne mogu trenirati po ljetnoj vrućini. Hoću li to moći? Hoću li imati zdravstvenih problema? Ako mi se nešto dogodi, šta će se dogoditi s mojom kćerkom?"

Istakla je da je postavljala sebi važna pitanja poput ovih.

"Imala sam tjeskobe i strahove. Ali radila sam meditaciju i vježbe disanja. Ušla sam u vodu smirujući svoj um", pojasnila je.

"To što je Alya bila sa mnom na ovom putovanju ima drugačiji psihološki utjecaj. I psihološki i u smislu odgovornosti. Ovo plivanje je vrlo važno za moju karijeru."

Poručila je da je oduvijek njena misija bila stvarati čuda, biti inspirisana prirodom i inspirisati druge.

"Ušla sam u historiju. Podigla sam tursku zastavu. Nijedan Turčin nikada prije nije ušao u ove ledene vode. Veoma sam ponosna što sam prva Turkinja. Uvijek možemo stvarati čuda izvan naših granica. Pokazala sam snagu turskih žena i majki. Neka nas to sve inspiriše. Taj korak uprkos našim strahovima mi mnogo znači. Zaslužila sam titulu prve Turkinje koja je plivala u Arktiku. Moj cilj je uvijek biti prvakinja i biti pionirka."

- Sjeverni pol je rođen iz snova o Antarktiku -

Deniz Kayadelen je istakla da je ideja o plivanju na Sjevernom polu rođena iz njenih snova o Antarktiku.

Opisujući proces postizanja svog cilja, 38-godišnja plivačica je rekla: "Moj san je oduvijek bio otići na Antarktik. Moja beba je još uvijek jako mala. Antarktik je dugo putovanje. Budući da Antarktik nije bio moguć, željela sam da to bude Sjeverni pol. U životu uvijek postoji rješenje za sve. Ako možemo biti malo fleksibilniji sa svojim snovima i vizijom i prilagoditi ih okolnostima, to je sjajno. Sjeverni pol je rođen iz mojih snova o Antarktiku. Godinama kasnije, kada pokažem ove fotografije svojoj kćeri, želim da shvati da uprkos strahu, čovjek mora djelovati, gurati granice, hrabro krenuti, otkrivati ​​svoju snagu korak po korak i naučiti se nositi s neizvjesnostima. Majčinstvo mi je dodalo potpuno drugačiju odgovornost. Njeno prisustvo mi daje snagu."