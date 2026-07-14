Vrijeme ističe, embargo na oružje odmah, poručili su učesnici protesta u Madridu

Demonstranti ispred Kongresa Španije tražili obustavu izvoza oružja u Izrael Vrijeme ističe, embargo na oružje odmah, poručili su učesnici protesta u Madridu

Organizacije koje stoje iza španske kampanje “Prekinimo trgovinu oružjem s Izraelom“ demonstrirale su u utorak ispred Kongresa u Madridu, pozivajući zastupnike da odmah deblokiraju zakon kojim bi se zabranila trgovina oružjem s Izraelom.

Protest pod sloganom “Vrijeme ističe, embargo na oružje odmah“ organizirala je Mreža solidarnosti protiv okupacije Palestine (RESCOP), a podržali su ga mlađi koalicioni partner Sumar, stranka Podemos, te baskijske i katalonske opozicione stranke zastupljene u parlamentu.

Predstavnici kampanje kritikovali su zastupnike zbog toga što nisu omogućili napredovanje prijedloga zakona, navodeći da on, iako je predan prije gotovo dvije godine, još nije stigao na dnevni red parlamentarne sjednice.

Tokom demonstracija organizatori su parlamentarnim grupama uručili pješčane satove kao simbol hitnosti usvajanja zakona.

Prijedlog izmjena španskog zakona o trgovini oružjem podnijele su u julu 2024. godine parlamentarne grupe Plurinacionalni Sumar, ERC i Mješovita grupa.

Izmjenama bi se dopunio Zakon 53/2007 uvođenjem pravnog okvira koji bi Španiji omogućio uvođenje embarga na oružje prema državama koje su pod istragom zbog ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti ili genocida.

“Nasilje nad palestinskim narodom i eskalacija sukoba širom svijeta samo su se pogoršali“, saopćili su predstavnici RESCOP-a, dodajući da je hitnije nego ikada da zakon bude usvojen.