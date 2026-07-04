Demonstranti blokirali puteve kako bi omeli kongres AfD-a u Njemačkoj Policija je rasporedila veliki broj pripadnika oko sajamskog kompleksa Messe Erfurt

Hiljade demonstranata okupilo se u subotu u istočnonjemačkom gradu Erfurtu kako bi protestovalo protiv godišnjeg kongresa krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD).

Policija je rasporedila veliki broj pripadnika oko sajamskog kompleksa Messe Erfurt, dok su demonstranti blokirali saobraćajnice koje vode prema mjestu održavanja kongresa. Dio učesnika protesta sukobio se s policijom u opremi za razbijanje demonstracija ispred kongresne dvorane.

AfD održava stranački kongres na kojem bira rukovodstvo, a dosadašnji kopredsjednici Alice Weidel i Tino Chrupalla kandidovali su se za novi mandat na čelu stranke poznate po protivljenju imigraciji.

Organizatori protesta pozvali su na blokade sjedenjem kako bi spriječili delegate AfD-a da stignu na kongres. Vlasti su očekivale da će u protestima učestvovati deseci hiljada demonstranata iz cijele Njemačke.

AfD je posljednjih godina povećao podršku birača usljed nezadovoljstva javnosti migracijama, ekonomskim problemima i reformskom politikom vlade. Stranka također nastoji ostvariti značajan uspjeh na pokrajinskim izborima zakazanim za 6. septembar u Saskoj-Anhalt, gdje želi postati najjača politička snaga.