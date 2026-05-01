Demokratska senatorica poziva na diplomatiju dok rat Trumpa protiv Irana dostiže 60. dan Senatorica Jeanne Shaheen kaže da sukob nema strategiju, povećava troškove i rizike, te poziva na „ozbiljan diplomatski put naprijed“

Visoka zvaničnica Demokratske stranke u Odboru za vanjske poslove Senata pozvala je u petak Trumpovu administraciju da pređe na diplomatiju s Iranom dok je sukob ušao u svoj 60. dan, upozoravajući da rat nema jasnu strategiju niti plan za izlazak, prenosi Anadolu.

„Nakon šezdeset dana sukoba, predsjednik Trump još uvijek nema strategiju ili izlaz za ovaj loše planirani rat“, rekla je Jeanne Shaheen u saopćenju.

„Amerikanci žele trajan kraj ovog sukoba. Žele niže cijene kod kuće. Žele mir i prosperitet. Ukratko, žele ono što je predsjednik obećao. Vrijeme je da administracija krene ozbiljnim diplomatskim putem naprijed“, dodala je ona.

Pozivajući se na prag koji postavlja Zakon o ratnim ovlaštenjima, Shaheen je rekla da administracija mora ili okončati neprijateljstva ili njihovo produženje opravdati pred Kongresom i javnošću.

Istakla je ljudske i ekonomske posljedice, navodeći da je ubijeno 13 američkih vojnika, dok su desetine hiljada i dalje u opasnosti širom regije. Dodala je da sukob podiže cijene energije i ometa globalni pomorski saobraćaj, posebno kroz Hormuški moreuz.

SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Dvodnevno primirje najavljeno je 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su uslijedili direktni pregovori u Islamabadu 11. aprila, ali nije postignut dogovor o trajnom primirju.

Američki predsjednik Donald Trump je kasnije produžio prekid vatre bez postavljanja novog roka, nakon zahtjeva iz Pakistana.