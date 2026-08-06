Više ga zanima da moje ime izgovori na zanimljiv način, nego da se zaista bavi rješavanjem naših problema, rekao je demokratski kandidat za Senat odgovarajući na predsjednikove kritike

Demokrat Abdul El-Sayed odbacio Trumpove kritike, obećao da će prioritet dati pristupačnosti života širom Michigana Više ga zanima da moje ime izgovori na zanimljiv način, nego da se zaista bavi rješavanjem naših problema, rekao je demokratski kandidat za Senat odgovarajući na predsjednikove kritike

Demokratski kandidat za Senat iz Michigana Abdul El-Sayed u srijedu je odbacio napade američkog predsjednika Donalda Trumpa, poručivši da su biračima važniji pristupačnost života i troškovi nego političke uvrede, dok je pokrenuo kampanju za opće izbore protiv republikanca Mikea Rogersa.

El-Sayed, koji je tijesno pobijedio zastupnicu Haley Stevens na demokratskim predizborima u utorak, odgovorio je na Trumpove ponovljene napade, uključujući izjave da je "pun s***a", "radikalni ljevičarski socijalista" i "komunista".

"Pozivam predsjednika da se fokusira na ono što govorim. Želim izbaciti novac iz politike, staviti novac u vaš džep i uvesti Medicare za sve", rekao je El-Sayed u intervjuu za CNN.

"Ovo je čovjek koji se ne može fokusirati ni na pristupačnost života. Više ga zanima da moje ime izgovori na zanimljiv način ili da me nazove divnim gospodinom nego da se zaista bavi rješavanjem naših problema."

El-Sayed je rekao da će njegova kampanja biti usmjerena na snižavanje troškova života, proširenje pristupa zdravstvenoj zaštiti i rješavanje stambene krize u Michiganu. Kritikovao je Rogersa, bivšeg kongresmena, navodeći da je tokom mandata u Kongresu primio više od 876.000 eura (više od milion američkih dolara) od farmaceutske industrije.

"Imamo priliku da se okupimo oko ideje da možemo imati Ameriku u kojoj je život pristupačan, jer stanovnici Michigana trenutno pate", rekao je.

Upitan o svom stavu prema vojnom finansiranju Izraela, El-Sayed je rekao da se protivi "bezuslovnoj vojnoj pomoći bilo kojoj zemlji", uključujući Izrael, Egipat, Pakistan, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate.

"Ne želim finansirati stranu vojsku koja provodi genocid, aparthejd ili nas je uvukla u rat koji ne trebamo voditi", rekao je, dodajući da bi se američki poreski novac umjesto toga trebao ulagati u zdravstvo, škole i infrastrukturu u SAD-u.

Upitan podržava li finansiranje izraelskog protivraketnog sistema "Čelična kupola", El-Sayed je rekao da se protivi takvoj pomoći.

"Protiv sam toga dobrim dijelom zato što jednostavno ne razumijem zašto iko misli da je ispravno slati naš poreski novac u inostranstvo za finansiranje stranih vojski, dok naša djeca pohađaju škole koje jedva normalno funkcionišu", rekao je.

Sjedinjene Američke Države godišnje pružaju Izraelu oko 2,9 milijardi eura (3,3 milijarde američkih dolara) strane vojne pomoći, uz dodatnih oko 438 miliona eura (500 miliona američkih dolara) za programe protivraketne odbrane, uključujući "Čeličnu kupolu", na osnovu desetogodišnjeg memoranduma o razumijevanju potpisanog 2016. godine.

Egipat godišnje prima oko 1,1 milijardu eura (1,3 milijarde američkih dolara) vojnog finansiranja, dok je američka vojna pomoć Pakistanu znatno smanjena u odnosu na nivo iz vremena Hladnog rata. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati ne primaju direktnu vojnu pomoć SAD-a.

El-Sayed je na demokratskim predizborima u utorak pobijedio Stevens s razlikom od približno jednog procentnog poena i u novembru će se suočiti s Rogersom u utrci za mjesto koje napušta senator Gary Peters odlaskom u penziju. Ta utrka smatra se ključnom za nade demokrata da će ponovo preuzeti većinu u Senatu.